von Susanne Eschbach

Winnetou und Old Shatterhand, Rauchende Colts oder Bonanza waren die Straßenfeger zur damaligen Zeit. Auch Manuela Schneider aus Bad Säckingen ließ sich in ihrer Kindheit keine Folge der Serien entgehen. „Das waren meine Helden, die mich die gesamte Kindheit begleitet haben“, erzählt sie heute. Heute schreibt sie selbst Westernromane, Drehbücher und Texte für Westernsongs und das mit großem Erfolg.

Autorin gewinnt etliche Preise

In Amerika ist sie inzwischen ein Star in der Branche und mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. Erst vor drei Wochen ist sie beim Internationalen Filmfestival in Barcelona in der Kategorie Best Western und Best Kinematography sowie mit dem zweiten Preis für den besten Soundtrack in einem Kurzfilm ausgezeichnet worden.

Autoren-Verband würdigt ihre Geschichten

Seit dieser Woche steht fest, dass sie es ins Halbfinale des New York Indie Shortfilm-Festivals in New York geschafft hat. Bei „Western Writers of America Association“, ein Zusammenschluss von Westernautoren, Drehbuchautoren, Western-Song-Schreiber und Western-Historiker ist sie seit 2019 Mitglied und das einzige deutsche Mitglied. Veröffentlicht werden die Romane von Manuela Schneider in Deutsch und in Englisch.

Das Geheimnis ihres Erfolgs? „Der Western hat sich gewandelt“, sagt sie. Das bloße Rumballern funktioniere heute nicht mehr. „Bei mir dürfen die Helden auch einmal schwach sein.“ Und bei ihr sind nicht nur die Cowboys die Helden der Geschichte. „Heute wird die Geschichte Amerikas ehrlicher erzählt und es gibt auch Indianer und Farbige, die Helden waren und die Geschichte Amerikas geprägt hatten.“

Keine geschönte Wirklichkeit wie bei Karl May

Manuela Schneider schreibt geschichtlich fundierte Romane, gewürzt mit einer guten Portion Fiktion. Dafür recherchiert sie nicht nur nach den alten Legenden der Indianerstämme. „Ich möchte die Geschichte so erzählen, wie sie ist“, sagt sie. „Denn die Indianer sind die Ur-Amerikaner“. „Alle anderen wanderten im Laufe der Jahrzehnte nach Amerika aus und versuchten ihr Glück bei der Goldsuche.

In den den Geschichten von Manuela Schneider sind nicht nur die Cowboys die Helden. Auch Frauen haben ein gewichtiges Wort bei der Entwicklung Amerikas mitgesprochen. | Bild: Picsindesign

„Für viele war Amerika damals das Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, so Schneider weiter. Aber auch diese Zeit hat viele Menschen hervorgebracht, die wesentlich am Aufbau und an der Prägung des Landes mitgewirkt haben. So hat sie unter anderem eine Buchreihe über die erste professionelle Betreiberin von Spielsalons in der Zeit des Goldrausches geschrieben.

Künftige Projekte Manuela Schneider möchte ein Buch über die Apachen-Legenden schreiben und erzählt gerade die Geschichte eines verunglückten Rodeo-Reiters auf seinem Weg zurück in die Arena. Erschienen sind die Bücher bei „Wolfpack Publishing“ und sind auch als E-Books erhältlich.

Geschichten sollen Toleranz fördern

Aktuell beschreibt sie die Geschichte der europäischen Auswanderer. „Ich möchte diesen Menschen eine Stimme geben, welche Strapazen sie auf sich genommen haben“, so die Autorin. Und sie möchte damit auch etwas bewirken. „Wenn man die Geschichte der Anderen versteht, wächst die Toleranz“, ist sie der Meinung. Und: „Je weiter ich in die Geschichte Amerikas steige, desto öfter treffe ich auf deutsche Erfolgsgeschichten.“ Um die amerikanische Geschichte aufzuarbeiten, besucht sie oft die Museen des Landes oder besucht die früheren Schlachtfelder. „Ich empfinde die Geschichte an diesen Orten ganz anders“, erklärt die Autorin.

Fundierte Grundlagen sind A und O

Dass ihre Geschichten eine fundierte Grundlage haben, ist der gebürtigen Laufenburgerin sehr wichtig. „Als Zehnjährige habe ich erfahren, dass Karl May seine Geschichten nur erfunden hatte und selbst nie in Amerika war“, erzählt Manuela Schneider. Darüber war sie sehr enttäuscht. Darum hatte sie sich daraufhin ein historisch fundiertes Buch über den Indianerhäuptling Sitting Bull gekauft. „Weil ich die Wahrheit wissen wollte.“

Ihren ersten Roman hat Manuela Schneider 2017 geschrieben und veröffentlicht. In ihrem ersten Buch beschreibt sie ihre tiefe Freundschaft zu Jim Barker. „Dieser Mensch war mein wertvollster Freund“, sagt sie. Um ihn und diese besondere Freundschaft zu würdigen, hat sie alles in die Geschichte gepackt, die in Arizona auf einer Ranch spielt.

„Für mich die das Schreiben eine Alltagsflucht“, sagt sie. Beim „Abtauchen“ sei sie ganz bei sich und entspannt. Inzwischen sind zahlreiche Westernromane sowie weitere Songs und Kurzfilme von ihr veröffentlicht worden, für die sie in Amerika mehrmals ausgezeichnet worden ist.