Während der Sommerferien die Schulbank drücken? Dieses Angebot haben 25 Schüler im Alter von 13 bis 17 Jahren aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach angenommen. In dieser Woche besuchten sie im Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“ Kurse in Mathematik, Deutsch und Englisch und nahmen an einem vielfältigen Freizeitprogramm teil. Während vormittags die drei Schulfächer auf dem Stundenplan standen, durften sich die Jugendlichen nachmittags unter anderem im Bogenschießen, Tanzen, Schwimmen oder in Ballsportarten und Zirkusartistik ausprobieren. „Sie konnten bei der Programmauswahl mitentscheiden“, sagte der Sozialpädagoge Richard Jung von dem Sozialen Arbeitskreis Lörrach, der von einer Kraft vom Freiwilligen Sozialen Jahr und einem Schulsozialarbeiter unterstützt wurde.

Die Schüler nach den langen Ferienwochen wieder an den geregelten Tagesablauf zu gewöhnen, war nur eines der pädagogischen Ziele. „Wir möchten den Jugendlichen begreiflich machen, dass Lernen vor allem mit Selbstverwirklichung zu tun hat, denn wer lernt und etwas kann und weiß, erhöht seinen eigenen Handlungsspielraum“, erklärte Richard Jung. Daher stellten Workshops den Bezug zum Alltag her, und die Jugendlichen sollten lernen, sich selbst zu reflektieren. Sommerschulen sind auch ein Weg, um Wissenslücken und Defizite auszugleichen, denn die kleinen Gruppen machen es möglich, auf jeden einzelnen individuell einzugehen.

Die Schülerschaft war sehr heterogen: Von Jugendlichen, die kurz vor dem mittleren Bildungsabschluss stehen, bis hin zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und Gambia, die in Lörrach wohnen und von dem Sozialpädagogen Thomas Möcklinghoff begleitet wurden. Die Lehrerin Wiebke Zäh ging mit ihnen die Grundlagen der deutschen Grammatik durch, übte die Konjugation von Verben und besprach alltagsnahe Themen, um den Wortschatz spielerisch zu erweitern. „Zwei der Jugendlichen sind schon seit zehn Monaten hier und gehen zur Schule, die anderen bereiten wir auf den Schulbesuch vor“, so Möcklinghoff.

Pia Schwenke von der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule war für den Mathematik-Unterricht zuständig – aber nicht nur. Gerade hatte sie eine Gruppe unterrichtet, die sich auf den Abschluss vorbereitet. Geduldig erklärte die Lehrerin die Äquivalenzumformung und war froh, dass sie auf jede Frage eingehen konnte: „In großen Klassen sagen Schüler oft nichts, wenn sie etwas nicht verstehen, aber hier in den Kleingruppen kann ich jedem gezielt helfen.“ Für die Migrantenklasse musste sie sich auch als Deutschlehrerin betätigen: „Einige haben einen Schulabschluss in ihren Heimatländern gemacht und beherrschen den Mathe-Stoff, aber mit deutschen Begriffen hapert es noch.“

Lehrerin Marie-Louise Spitta führte ihre Gruppe auf Englisch durch das ehemalige Gefängnis und zeigte den Jugendlichen die historische Zelle: Dort müssen sie ihr Können unter Beweis stellen, indem sie eingesperrt eine Reihe von Aufgaben bekommen. Hinter den richtigen Antworten steht eine Zahl, zusammengesetzt ergibt sich die Kombination für das Zahlenschloss. Die Symbolik ist einprägsam: Wissen macht frei.