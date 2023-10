Bad Säckingen – Nach der Schließung der Görtz-Filiale in den Beck-Arkaden ist wieder neues Leben in die insgesamt 2700 Quadratmeter große freie Fläche im ersten Obergeschoss eingezogen. Aber auch im Erdgeschoss gibt es neue Geschäfte. Seit Dezember des vergangenen Jahres standen die Räume leer.

„Die Familie Beck hat einen hohen, sechsstelligen Betrag investiert, um die Räume für die neuen Mieter wieder in Schuss zubringen“, sagte Werner Beck, der Inhaber der Beck-Arkaden. „Wichtig war uns dabei, das Niveau der bereits in den Beck-Arkaden beheimateten Anbieter zu halten und zu ergänzen, um das Einkaufscenter noch attraktiver zu machen“, betonte es der Unternehmer.

Mit der Gorilla-Bar wurde ein neues Gastronomie-Konzept verwirklicht. Es bietet eine Lounge und einen Barbetrieb. Und es kann in der Bar auf zwei Tanzflächen getanzt werden. Auch Veranstaltungen wie Karaoke oder Speeddating stehen auf dem Programm. Weiter ist auch das Sortiment an Qualitätsküchen mit der Swiss Creativ Küchen AG erweitert worden. Und Möbel Beck selbst hat seine Ausstellung um eine Sonderabteilung für Boxspringbetten vergrößert. Ebenfalls im ersten Obergeschoss richtet sich das Traditionsunternehmen „Christian Fischbacher“ aus der Schweiz mit hochwertiger Bettwäsche ein. Hinzu kommen Bettwaren des Unternehmens „Paradies“.

Im Untergeschoss finden gerade noch die letzten Bauarbeiten statt. Tally Weijl, bisher in der Lohgerbe ansässig, wechselt jetzt in die Beck-Arkaden und wird dort auf 250 Quadratmetern ihr neues Store-Konzept umsetzen und im November eröffnen. Ebenfalls im Erdgeschoss zieht mit „Blumen Meister“ der erste Franchise-Shop in Süddeutschland ein. „Das neue Blumengeschäft bedeutet eine farbliche Bereicherung für die Beck-Arkaden“, so Werner Beck.

Der Inhaber der Beck-Arkaden freut sich darüber, dass mit dem Einzug der neuen Geschäfte wieder ein umfangreiches und abwechslungsreiches Angebot in die Innenstadt kommt. „Unsere Investition in die Beck-Arkaden ist unser Bekenntnis zur Bad Säckinger Innenstadt“, so der Unternehmer. Es soll auch anderen Unternehmen Mut machen, in Bad Säckingen zu investieren. „Denn auch andere Geschäfte profitieren von unserer Kundenfrequenz.“ Immerhin stehen die Beck-Arkaden, laut Werner Beck, auf Platz vier deutschlandweit, als bestes innerstädtisches Einkaufszentrum, berechnet am Umsatz pro Quadratmeter.