von Susanne Eschbach

Um den Besuch in der Bad Säckinger Geschäftswelt und Gastronomie attraktiver zu gestalten, möchten die Stadt und der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen Möglichkeiten für junge Mütter einrichten, wo sie diskret und ungestört ihre Kinder stillen können.

Dazu ist die Vorsitzende Elisabeth Vogt auf der Suche nach Geschäftsleuten und Gastronomen, die dazu bereits seit, solche Möglichkeiten kostenlos zur Verfügung zu stellen. Unterstützt wird die Vorsitzende von Gudrun Römer, die Kreisvorsitzende des Hebammenverbandes Waldshut-Tiengen. Die Sapia-Hotels „Rheinsberg und „St. Fridolin“, sowie das Ringhotel „Goldener Knopf“, haben bereits einen Ort zum Stillen, sowie eine Wickelmöglichkeit eingerichtet.

Auch das Rathaus selbst ist gerade dabei, einen Ort einzurichten. Aktuell sei das Thema bei Pro Bad Säckingen bereits seit zwei Jahren, bestätigt die Vorsitzende Elisabeth Vogt. „Eine junge Mutter hat mich darauf angesprochen, weil sie solche Möglichkeiten vermisst hat“, so Vogt weiter. Dass das Projekt nicht gleich umgesetzt worden sei, sei der Corona-Pandemie geschuldet.

Flyer soll Orte zeigen

Immerhin 90 Prozent der Mütter stillen ihre Kinder und „es ist nicht zumutbar, dies auf offener Straße oder gar auf einer öffentlichen Toilette zu tun“, erklärt die Vorsitzende von Pro Bad Säckingen. Um künftig darauf aufmerksam zu machen wo Mütter ihre Kinder stillen können, werden die Stadt und der Verein einen Flyer mit einem Stadtplan entwickeln, wo die Orte eingezeichnet sind.

Gleichzeitig sind die Geschäfte oder die Gastronomie mit einer Stillmöglichkeit, mit einem Aufkleber gekennzeichnet. „Es geht dabei auch um das Gefühl, Willkommen zu sein“, erklärt Römer. Man müsse den Müttern das Gefühl nehmen, dass sie vielleicht doch ein Fläschchen mitnehmen müssen, wenn sie unterwegs sind.

Wer eine Stillmöglichkeit in seinem Geschäft, in einer Behörde, in einer Einrichtung oder in der Gastronomie zur Verfügung stellen möchte, kann sich direkt an die Vorsitzende Elisabeth Vogt von Pro Bad Säckingen wenden, per Telefon (07761/513 04) oder per Mail (elisabeth.vogt@bad-saeckingen.de).