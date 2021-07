von Susanne Eschbach

Bad Säckingen hat eine neue Kultur- und Veranstaltungshalle. „Kultur in der Huber-Arena“ nennt Unternehmer Elmar Huber sein neuestes Projekt in den Langfuhren 9, wo zuvor die Packstation der DHL untergebracht war. Bereits am kommenden Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr, stehen The Queen Kings auf der neuen Veranstaltungsbühne. Die Band gilt als eine der besten Queen-Tribute-Bands und tourt seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa.

Eigentlich hatte Elmar Huber ganz andere Pläne, als er 2017 das Gelände im Gewerbegebiet gekauft hatte. „Ich wollte mit meiner Gebäudereinigung und dem Festverleih von Wallbach nach Bad Säckingen wechseln“, erklärt Huber. Doch seine Mitarbeiter wollten eigentlich in Wallbach bleiben und so plante Elmar Huber kurzfristig um. „Der Gedanke einer Kultur- und Veranstaltungshalle schwebt mir schon lange im Kopf herum“, so der Unternehmer weiter. Bereits seit vielen Jahren war das Firmengelände in Wallbach immer wieder Ort für kleine und große Veranstaltungen, wie das Public Viewing zu Europa- und Weltmeisterschaften oder die Schaumparty.

Am kommenden Samstag eröffnet Elmar Huber seine neue Kultur- und Veranstaltungshalle „Huber-Arena“ in den Langfuhren 9 im Gewerbegebiet. | Bild: Susanne Eschbach

Elmar Huber möchte vor allem die Jugend ansprechen, die seiner Meinung nach in Bad Säckingen kaum Angebote hat. „So kommt wieder Leben in die Stadt“, sagt er. Ab kommenden Samstag soll es bis November Veranstaltungen geben. Und dabei stehen nicht nur Konzerte auf dem Plan. Kabarett, DJ-Unterhaltung, Gala-Abende und Silvesterfeiern, Lichtershows oder Schwarzwaldhocks sind nur ein paar Ideen, die Huber im Hinterkopf hat. Im Plan hat Elmar Huber auch mehrtägige Festivals mit bekannten Künstlern. Denn neben der Halle sei auch genügend Platz auf dem Gelände für die Besucher.

Die kommenden Veranstaltungen Bereits gesetzt sind die Künstler Schwarzwald Buam (17. Juli, 19 Uhr), Recover (24. Juli, 19 Uhr), Disco-Fever (31. Juli, 19 Uhr), eine Samba-Show (7. August, 19 Uhr), eine Travestie-Show (14. August, 19 Uhr), eine Schaumparty (21. August, 19 Uhr) und vieles mehr. Alle Veranstaltungen stehen im Internet (www.huber-festverleih.de/event-vorschau), dort gibt es auch die Tickets zu kaufen. Zu jeder Veranstaltung wird ein Caterer mit seinem Food-Truck vor Ort sein. Auch ein Oktoberfest ist geplant. Und nicht nur die Jugend profitiere von dem neuen Angebot: „Auch die Gastronomie, die Hotels, Getränkelieferanten, Beschallungstechniker und viele mehr haben einen Nutzen davon“, ist sich Elmar Huber sicher.

Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres hatte Huber den Plan, mit seiner neuen Veranstaltungsreihe an den Start zu gehen. Doch dann kam die Corona-Pandemie. „Aber jetzt habe ich grünes Licht von der Stadt und kann durchstarten“, sagt Huber. Bis es soweit war, galt es, umfangreiche Vorbereitungen zu treffen. So hat er die Halle mit Thekenbereichen für Speisen und Getränke bestückt. Es gibt Stehtische und am hinteren Ende der Halle ist eine Bühne aufgebaut.

Auch der Brandschutz musste angepasst werden. Denn: „Die Sicherheit bei der Durchführung der Veranstaltungen stehen bei mir ganz oben“, sagt er. Parkplätze auf dem Gelände seien vorhanden. Lediglich bei ganz großen Veranstaltungen müsse Huber auf die Plätze der umliegenden Firmen ausweichen. „Das kläre ich gerade ab“, sagt er.

The Queen Kings Für das Konzert am Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr sind die Tickets im Internet (www.huber-festverleih.de/events-vorschau) erhältlich. Bei Verfügbarkeit wird auch eine Abendkasse eingerichtet. Der Eintritt kostet 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse.

Für die auffällige Verschönerung der Außenfassaden hat Huber eine Gruppe von Graffiti-Künstlern aus ganz Deutschland und der Schweiz nach Bad Säckingen geholt. Die Fenster sind geschmückt mit Schauspielern und Schlagergrößen. „Jeder soll sehen, dass hier etwas geboten wird“, erklärt Huber.

Es wirkt wie ein Foto, stammt aber aus der Sprühdose. Das Graffiti schmückt die neue Veranstaltungshalle. | Bild: Susanne Eschbach

Da Corona immer noch eine Rolle spielt, hat Elmar Huber auch ein Hygienekonzept für die Veranstaltungen entwickelt, dass er den entsprechenden Corona-Fallzahlen anpassen kann. Für den kommenden Samstag gilt die Maskenpflicht bis zum Platz. Auch wer sich Essen oder Getränke holt, muss die Maske aufsetzen.