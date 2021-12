Diesen Freitag kann in Bad Säckingen richtig geimpft werden. Neben dem Mini-KIZ beim ehemaligen Krankenhaus und dem Impftag im Orthopädischen Zentrum Bad Säckingen findet auch eine Impfaktion im Kursaal Bad Säckingen statt. Die Impfung geht von Landkreis Waldshut aus. Normalerweise findet sie im Impfbus statt, um aber möglichst viele Impfwillige bedienen zu können, haben sich Landkreis und Stadt Bad Säckingen entschlossen, das Impfverfahren in der Kursaal zu verlegen. Normalerweise hat der Impfbus des Landkrieses rund 400 Impfdosen dabei, dieses Mal werden es 600 sein, teilte Tobias Herrmann, Sprecher des Landratsamtes mit.

Bad Säckingen Groß-Praxis des Orthopädischen Zentrums bietet Impftage Das könnte Sie auch interessieren

Die Impfteams wollen den Wechsel vom Bus in die Hallen nun im Dezember zur Regel machen, teilt das Landratsamt mit. Wegen der Zunahme der Impfbereitschaft und der kalten Witterung finden die Impfungen also künftig in Hallen statt – aus dem Impfbus wird die Impfhalle.

Impfbus wird zur Impfhalle – statt 400 jetzt 600 Impfdosen

In Bad Säckingen hatte man sich als Termin Freitag, 3. Dezember entschieden, weil hier eigentlich der Start des Weihnachtsmarktes geplant war. Denn Impftermine, die in Zusammenhang mit einer anderen Veranstaltung stattfinden, seien wegen des dann ohnehin höheren Publikumsverkehr erfolgversprechend, sagte die Bad Säckinger Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner. Der Weihnachtsmarkt sei zwar nun passé, aber der Impftermin blieb natürlich. Die Stadt Bad Säckingen wird bei der Organisation und Durchführung des Impftages im Kursaal mithelfen und sieben bis acht Personen als Helfer abstellen, sagte Schwerdtner.

Kreis Waldshut Waldshuter Sonderweg beim Impfen: Warum das Mini-Impfzentrum Bad Säckingen sich so großer Nachfrage erfreut Das könnte Sie auch interessieren

Geimpft wird im Kursaal am kommenden Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Tags drauf, also am Samstag, 4. Dezember, wird in Wehr in der Stadthalle geimpft, und zwar ebenfalls von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Das Landratsamt weist allerdings darauf hin, dass kurzfristige Änderungen bei den Uhrzeiten eintreten können. Die Termine werden jedoch auf der Homepage des Landkreises fortlaufend aktualisiert, so die Mitteilung. Wichtig zudem: Für die Impfungen muss man sich künftig anmelden. Die Anmeldung erfolgt über www.terminland.de/landkreis-waldshut/

Wer sich impfen lassen will, muss folgendes mitbringen: Krankenkassenkarte, Personalausweis und evtl. Impfpass. Als Impfstoffe stehen Biontech, Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung. Angesprochen werden alle Impfwilligen mit einem Alter von mindestens zwölf Jahren. Auffrischungsimpfungen werden ebenfalls angeboten. Voraussetzung ist, dass die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegt.