von Werner Probst

Der Filmemacher Gusty Hufschmid wird am heutigen Freitag 70 Jahre alt. Der Jubilar ist weit über die Landesgrenzen hinaus nicht nur als Filmemacher bekannt, sondern auch als Radioinitiator. So sammelte er seine ersten Radioerfahrungen beim deutschsprachigen Feriensender am Gardasee, Radio Antenne 3 und gründete 1987 den ersten Baden-Württembergischen Privatsender, Hochrhein Radio Antenne 3, in Bad Säckingen.

Seine ersten Erfahrungen als Radiomacher machte er 1984 mit dem deutschsprachigen Feriensender am Gardasee, Radio Antenne 3, nachdem er zuvor zwölf Jahre für die deutsche Sparkassen-Organisation auf Tour war. Er führte für die Jugend über 2000 PR-Veranstaltungen durch. Im April 1987 gründete Gusty Hufschmid den ersten Baden-Württembergischen Privatsender Hochrhein Radio Antenne 3 in Bad Säckingen. Zwei Jahre später verkaufte er diese Radiostation, die aber dann nach weiteren zwei Jahren ihren Betrieb einstellte.

Gusty Hufschmid gründete die Firma Airplay 3, die Videos für die Industrie und Touristik und TV Werbespots herstellt. Seit 1991 arbeitete seine Firma auch für die Media Control Schweiz. 2001 erschien das Buch „33 Jahre Schweizer Hitparade“.

Gusty Hufschmid wurde aber auch bekannt als Filmemacher. Besonders die Kur- und Bäderstadt rückte er durch seine Filme gekonnt ins Rampenlicht. So ist in besonderer Erinnerung die Weihnachtstanne aus Bad Säckingen, die 1998 nach Rom transportiert und dort auf dem Petersplatz aufgestellt wurde. Hufschmid bannte die ganze Sache im Film und hat diesen nun auch digitalisiert.

Er hielt in seinen Filmen mit viel Gespür die Besonderheiten der Städte am Hochrhein wie Bad Säckingen, Laufenburg, Murg und Rheinfelden fest und wies auch auf den landschaftlichen Zauber des Wehratals hin. Hufschmid machte die Region bekannt und seine Stadtporträts sind wahre Liebesbekenntnisse zu seiner Heimat. Dies nahm auch Landrat Martin Kistler vor zwei Jahren zum Anlass, Gusty Hufschmid mit einer Urkunde des Landkreises auszuzeichnen.

Gusty Hufschmid ist gebürtiger Wallbacher. Er besuchte in Wallbach die Schule. 1971 heiratete er seine Frau Veronika. In Bad Säckingen konnte eine Wohnung bezogen werden. Zwei Töchter kamen auf die Welt. Zu seinen schönsten Erinnerungen im Leben gehört, als er mit seiner Frau Rom ein Besuch abstatte und rein zufällig der Pressesprecher des Vatikans Gusty wieder erkannte, sich an Gustys Film erinnerte und betonte, dass der Film so gut gefallen habe, dass er in der Bibliothek des Vatikans archiviert wurde.

Zu den schönsten Erinnerungen des Jubilars gehören aber auch die Urlaubsaufenthalte auf den Malediven, wobei er auch eine Tauchschule besuchte. Die Geburtstagsfeier wird wegen der Coronakrise am heutigen Freitag ausfallen, doch wird sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.