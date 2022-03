Bad Säckingen vor 56 Minuten

Immer mehr Schüler: Bad Säckingen investiert Millionen in die Bildung

Die Stadt gibt in den nächsten zwei Jahren sechs Millionen für Erweiterung und Sanierung von aus. Der Gemeinderat hat jetzt den Weg frei gemacht. Schülerzahlen stiegen in den vergangenen Jahren rapide an.