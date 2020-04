von Werner Probst

Auf 50 Ehejahre können Peter Neddermann und Maria Theresia Neddermann-Achermann zurückblicken. Eigentlich wollte das Paar dieses Ereignis mit der ganzen Familie feiern, doch die Coronakrise lässt die ursprünglich geplanten Festlichkeiten nicht zu. „Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, ist sich das Paar sicher.

Seit nunmehr 40 Jahren wohnen sie in der Trompeterstadt. Peter Neddermann, 1941 geboren, war hier während 25 Jahren Leiter der Gas- und Wasserwerke bei den Stadtwerken. Vorher arbeitete er als Bergingenieur.

Hochzeit in der Schweiz

Maria Theresia Neddermann, gebürtige Schweizerin, arbeitete als Telegraphistin in Zürich. Sie lernte ihren Mann 1968 in Madonna del Sasso bei einem Urlaubsaufenthalt kennen, ehe dann 1970 in der Schweiz geheiratet wurde. Zu den damaligen besonderen Freuden des Jubelpaares gehörte, dass ein Onkel der Frau, Pfarrer Eduard, den Beiden in der Kapelle in Morschach das Treuegelöbnis abnahm. Drei Söhne kamen auf die Welt und nunmehr sind es sechs Enkelkinder, die sich freuen, Opa und Oma zu besuchen.

Viele Hobbys

Nunmehr, im Ruhestand, kennen sie keine Langweile. Während einerseits der Hund gleich mehrmals mit den Beiden ein Spaziergang machen will, ist Maria Theresia vielfach mit dem Malen von Bildern beschäftigt. An mehreren Vernissagen war sie mit von der Partie. Die Malerei hat ihr bisher immer viel Freude gemacht.

Immer noch ist das Jubelpaar gerne auf Wanderungen unterwegs. Besonders in der Schweizer Bergwelt halten sich die Beiden bevorzugt auf, haben aber auch schon eine Urlaubsreise nach Israel unternommen. Glückwünsche zum großen Festtag wurde ihnen schon von der Stadt und dem Ministerpräsidenten übermittelt. Deren guten Wünschen zur goldenen Hochzeit werden sich sicherlich auch noch viele ihrer Freunde anschließen.