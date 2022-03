Fast auf den Tag genau 60 Jahre nach seiner Gründung kam der Automobilclub Bad Säckingen am Samstagabend im Gasthaus „Engel“ in Luttingen zur Hauptversammlung zusammen. Dort wurde erklärt, dass 2022 das Bergrennen Eggberg Klassik in Bad Säckingen wieder durchgeführt werden soll. 2020 und 2021 hatte das Rennen wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Nun soll es endlich wieder dieses Jahr vom 16. bis 18. September durchgeführt werden.

30 Mitglieder und Gäste, unter denen sich Reinhold Malassa, Vorstand für Verkehr und Technik beim ADAC Südbaden befand, konnte stellvertretender Vorsitzender Joachim Stricker herzlich begrüßen. Über die Höhepunkte des vergangenen Jahres berichtete er und der Erste Sportleiter Gerd Maier, der die im letzten Jahr vorgenommenen Fahrerehrungen hervorhob. 2020 waren es Corona bedingt nur zwei: Andy Helm und Joachim (Mobby) Meier. 2021 waren es vier Fahrer: Dieter Schneider, Andy Helm, Joachim Meier und Jochen Meier, der bei neun Veranstaltungen sechsmal den 1. Platz erreicht hat.

Bei der Hauptversammlung des Automobilclubs Bad Säckingen wurden (von links) Joachim Stricker als stellvertretender Vorsitzender und Joachim Meier als Zweiter Sportleiter wiedergewählt, ebenso Clemens Krug als Schriftführer, der auch für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde, außerdem wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Gustav Albiez (50 Jahre), Rolf Schmitt und Annalena, Tanja und Janine Maier (15 Jahre). Alexander Stricker (25 Jahre) fehlt auf dem Bild. Bild: Reinhard Herbrig

Wegen der Corona-Pandemie konnten im Berichtszeitraum außer zwei Vorstandssitzungen keine weiteren Vereinsveranstaltungen stattfinden. Der diesjährige Ausflug wird am 10. April in die Gasthausbrauerei „Max und Moritz“ nach Kressbronn an den Bodensee führen, Friedrichshafen ist ein weiteres Ziel der Exkursion.

Der Kassenbericht von Kassiererin Doris Albiez schloss mit einem Minus ab. Grund dafür sind die wegen Corona fehlenden Veranstaltungen, aus denen der Verein bisher immer einen beträchtlichen Teil seiner Einnahmen bezog. Das Defizit kann sich der Club jedoch wegen seiner Reserven leisten. Der Bericht der Kassenprüfer Tanja Maier und Roger Leimbacher bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Vor den anstehenden Wahlen wurden alle Mitglieder des amtierenden Vorstands entlastet. Einstimmig wiedergewählt wurden danach der stellvertretende Vorsitzende Joachim Stricker, der Zweite Sportleiter Achim Meier und der Schriftführer Clemens Krug. Zu neuen Kassenprüfern wurden von der Versammlung Annalena Maier und Andreas Rudolph bestellt.

Langjährige Mitglieder erhielten eine Urkunde: Gustav Albiez (50 Jahre), Clemens Krug (40 Jahre), Alexander Stricker (25 Jahre), Rolf Schmitt, Annalena, Tanja und Janine Maier (15 Jahre).