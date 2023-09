Wenn Wolfgang Müller in seinem roten Porsche 911 Carrera fährt, sieht er zufrieden aus. Ruckartig schaltet er durch die Gänge. Der Drehzahlmesser und der Tacho steigen und sinken im Rhythmus der Geschwindigkeit. Derweil sitzt Müller entspannt in den Schalensitzen seines ersten Porsches und hört dem Klang seines Autos zu. So wie er es auch dieses Jahr wieder beim Eggberg Klassik tun wird.

Wolfgang und Maximilian Müller nehmen als Vater und Sohn gemeinsam als Fahrer und Beifahrer wie beim Rennen. | Bild: Rasmus Peters

„Die neuen Porsches klingen nicht so gut“, sagt er.

1987 hat er das Auto erworben. 1983 wurde es gebaut. Damit gilt Müllers 911er als Oldtimer. Damit hat er sich nun mit seinem Sohn Maximilian als Beifahrer beim Säckinger Oldtimerrennen angemeldet. „Er ist ein guter Beifahrer“, sagt sein Vater. So gut, dass sie beim Schlossberg Historic 2023 sogar Gesamtklassensieger wurden. Damit ist auch der Ehrgeiz für das Eggberg-Rennen gewachsen.

Vom Manta zum 911er

In Wolfgang Müllers Einfahrt steht noch ein zweiter Porsche, allerdings deutlich jüngerer Baureihe. Der Schriftzug Turbo S blitzt in Chrom am Heck. Er fahre nicht schon immer Porsche, erzählt Wolfgang Müller. „Davor bin ich Opel Manta gefahren. So lange, bis die Witze kamen“, sagt er und lacht. 1987 erstand er schließlich den roten Carrera von einem amerikanischen Soldaten im Ruhestand.

Eigentlich hätte er alles aber nicht rot sein dürfen. Das war eine Auflage seiner Frau. Doch als der Amerikaner mit dem Auto zur Ansicht nach Wehr kam, waren beide überwältigt. Rot war rehabilitiert. Seitdem sind sämtliche Autos der Familie Müller rot. Nicht nur die beiden Porsches, auch der Peugeot für den Alltag.

Ein Fuhrpark in Karminrot: Porsche alt, Porsche neu und Peugeot für den Alltag. | Bild: Rasmus Peters

Hohe Pflegekosten

Was das Auto heute wert ist, kann er nicht sagen, das Modell steige eher im Wert und „solange er ganz ist, ist er eine gute Geldanlage“, sagt Müller. Rechtzeitig zum Eggberg-Rennen hat er ihn poliert. Eine von vielen, teils auch kostenintensiven Pflegeaufgaben. Beispielsweise benötige der Boxermotor etwa 17 Liter Öl, sagt Müller. Und das jedes Jahr. Der Liter Öl koste zwischen 45 und 50 Euro – das mal 17 plus Werkstattkosten. Ersatzteil bezieht er über eine spezialisierte Werkstatt. Denn ein Oldtimer mit H-Kennzeichen braucht Originalteile, erklärt Müller.

Begeistert durch den Nachbarn

Die Begeisterung für Motorsport und für Porsche begleitet den pensionierten Kachelofenbaumeister Wolfgang Müller schon seit Kindesbeinen. Ein Nachbar habe damals einen Porsche 356 gefahren, erzählt er. „Wir Kinder waren außer uns“, beschreibt er den Moment, als der Nachbar auf sein Grundstück fuhr. Dieses Gefühl hat er konserviert und an seinen Sohn Maximilian weitervererbt.

Maximilian Müller teilt die Leidenschaft seines Vaters für den Motorsport, für schnelle Autos, für Porsche. Obendrein ist er studierter Fahrzeugtechnikingenieur und unterstützt seinen Vater bei dessen Hobby, sagt er. Nach dem Studium kam er nach Wehr zurück. So kam es, dass Vater und Sohn dieses Jahr zum dritten Mal am Eggberg Klassik teilnehmen.

Was Besucher des Eggberg Klassik 2023 wissen müssen

Fahrzeugschau: Wegen einer Fridays-For-Future-Demonstration entschied der Veranstalter die technische Abnahme der historischen Fahrzeuge am Freitag, 15. September 2023, vom Münsterplatz ans Eggbergbecken zu verlegen, sagt Organisator Karl Wolber. Uwe Böhler vom städtischen Ordnungsamt bestätigte das Ausweichen. Am Becken können die Oldtimer freitags bei freiem Eintritt von 13 bis 18.30 Uhr angesehen werden.

Wegen einer Fridays-For-Future-Demonstration entschied der Veranstalter die technische Abnahme der historischen Fahrzeuge am Freitag, 15. September 2023, vom Münsterplatz ans Eggbergbecken zu verlegen, sagt Organisator Karl Wolber. Uwe Böhler vom städtischen Ordnungsamt bestätigte das Ausweichen. Am Becken können die Oldtimer freitags bei freiem Eintritt von 13 bis 18.30 Uhr angesehen werden. Die Strecke: Das Becken ist zugleich Ziel der etwa fünf Kilometer langen Strecke. Im Verlauf vom Start am Waldbad-Schwimmbad zum Ziel überwinden die Fahrer 325 Höhenmeter bei maximal elf Prozent Steigung und 21 Kurven. Gefahren wird die Route als Gleichmäßigkeitsrennen. Die vorgeschriebene Sollzeit beträgt fünf Minuten und 52 Sekunden. Jeder gibt seine Zeit vor, muss dabei jedoch über der Sollzeit bleiben, erläutert Fahrtleiter Karl Wolber. Die vier besten Runden werden bewertet.

Das Becken ist zugleich Ziel der etwa fünf Kilometer langen Strecke. Im Verlauf vom Start am Waldbad-Schwimmbad zum Ziel überwinden die Fahrer 325 Höhenmeter bei maximal elf Prozent Steigung und 21 Kurven. Gefahren wird die Route als Gleichmäßigkeitsrennen. Die vorgeschriebene Sollzeit beträgt fünf Minuten und 52 Sekunden. Jeder gibt seine Zeit vor, muss dabei jedoch über der Sollzeit bleiben, erläutert Fahrtleiter Karl Wolber. Die vier besten Runden werden bewertet. Der Ablauf: Fahrten finden Samstag, 16. September, ab 10.30 Uhr und Sonntag, 17. September, ab 9.30 Uhr statt. Ab 18 Uhr werden ebenfalls Sonntag die Sieger im Säckinger Schlosspark gekürt. Angemeldet werden können Fahrzeuge bis zum Baujahr 1988 in den Klassen Vorkriegswagen, Tourenwagen und Gran Turismo besser bekannt als GT. Bis zu 150 Fahrzeuge können teilnehmen. Der Eintritt an Renntagen in die Fahrerlager am Waldbad-Schwimmbad mit Essensständen und der Aussicht auf Benzingespräche mit den Fahrern kostet 10 Euro.

Das Eggberg-Rennen hat eine lange Geschichte

Die Historie des Rennens reicht bis 1913 zurück. Damals war der Eggberg Teil der deutschen Meisterschaft, referiert Karl Wolber. Er ist Organisator und Fahrtleiter des Rennens, der seit 2005 bestehenden Hommage der bis 1988 kompetitiv gefahrenen Strecke. So nennt er es: eine Hommage.

Dieses Jahr nicht auf dem Münsterplatz. Am Freitag, 15. September werden die teilnehmenden Fahrzeuge des Eggberg Klassik am Eggbergbecken aufgereiht und überprüft und nicht wie hier im Jahr 2017 auf dem Münsterplatz. | Bild: Ingo Laue

Bei Wolber klingt derselbe Fahrzeugenthusiasmus mit wie bei Wolfgang Müller. Der Respekt vor dem alten Handwerk, vor der Originalität der Ingenieure, die ohne Laser, Fräsen und andere Präzisionsmaschinen Motoren erdachten, die über 400 Stundenkilometer erreichten und Blech zu schnittigen Karosserien formten. „Sie waren Meister ihres Fachs“, schwärmt Wolber.

Die Fahrzeuge sind teilweise sehr alt. | Bild: Ingo Laue

Eine neue Klasse für E-Fahrzeuge?

Als wäre die Einfahrt Wolfgang Müllers mit dem alten und dem neuen Porsche nebeneinander das Vorbild, sieht Wolber in Oldtimertreffen und -rennen eben jene Verbindung von neu zu alt. Eine Auseinandersetzung mit dem, worauf unsere Gegenwart aufbaut. Diese Schnittmenge läuft bei Elektrofahrzeugen zusammen, immerhin begann mit ihnen der Automobilverkehr.

Karl Wolber organisiert das Eggberg Klassik und ist Fahrtleiter des Rennens. Daneben ist er Vorsitzender des Motorsportverbandes Baden-Württemberg sowie Referent für den Oldtimersport beim ADAC. | Bild: Adac

Sogar eine zusätzliche Klasse für elektrische Fahrzeuge wäre laut Wolber grundsätzlich denkbar. Bemühung dieser Art habe es beim Schauinsland Klassik schon gegeben, sagt der Oldtimer-Enthusiast: „Das Ziel war neue Elektroautos gegen alte Renner antreten zu lassen.“

Dafür sei er von Autohaus zu Autohaus gegangen, um Fahrzeuge dafür anzufragen. Nur Interessenten konnte er keine finden. Zwei Teslas kamen, berichtet er. Doch die wollten in erster Linie testen, wie groß die Reichweite ihrer Autos unter Volllast ist.

Ein Liebhaberobjekt

Für das anstehende Eggberg Klassik spielen Elektrofahrzeuge also erstmal keine Rolle, zumal historische E-Autos auch enorm selten sind.

Volle Fahrt voraus: Wolfgang Müller startet seinen Porsche 911. Video: Rasmus Peters

Doch Wolfgang Müllers Porsche steht bereit. Für ihn ist es ein Liebhaberobjekt. Er ist stolz auf seinen Carrera mit der charakteristischen Luftkühlung, Sportschaltung, Fuchsfelgen und vor allem dem schönen Ton.