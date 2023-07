Im Kurgebiet sind jetzt weitere große Bauprojekt geplant. Das Unternehmen Faller Immobilien will am nördlichen Ende der Bergsseestraße drei Mehrfamilienhäuser bauen. Insgesamt sollen 5000 Quadratmeter Wohnraum entstehen, der Platz für bis zu 150 Menschen bietet. Die Stadt muss aber zunächst die planungsrechtlichen Voraussetzungen für diese drei Gebäude schaffen. Gleichzeitig ist in direkter Nachbarschaft am Schöpfebachweg die Erweiterung der Gesundheitsakademie (Physiotherapie-/Ergotherapieschule) geplant. Hier sollen Schulungsräume und Wohnungen gebaut werden.

Bauleitplanung Die Bauleitplanung ist ein Instrument der Gemeinden für ihre städtebauliche Entwicklung. Die Bauleitplanung hat zwei Stufen: Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan. Der allgemeinere Flächennutzungsplan steht über dem Bebauungsplan. Wie der Name sagt, legt dieser Plan für die gesamte Gemeindegemarkung grob die Nutzung der Flächen fest. Hier sind also beispielsweise Wohngebiete, Gewerbe oder Außenbereich etwa für Landwirtschaft festgelegt. Dieses grobe Gerüst wird durch den Bebauungsplan konkretisiert. Dieser regelt die genau Nutzung. Beispiel: In einem Wohngebiet kann Anzahl und Art der Gebäude (z.B. Anzahl der Geschosse) vorgeschrieben werden. In einem Gewerbegebiet lassen sich bestimmte Branchen ausschließen. Oder in einem Sondergebiet wird die Nutzung ganz konkret zweckgebunden festschreiben.

Neue Bebauung des Engel-Areals

Der Gemeinderat Bad Säckingen begrüßte den Bau von weiteren Wohnraum in Bad Säckingen grundsätzlich. Das Gremium gab grünes Licht für die entsprechende Änderung der Bauleitplanung. So wird das betreffende Gebiet in einen eigens dafür zu schaffenden Bebauungsplan überführt. Die Fläche liegt im oberen Teil des Kurgebietes an der Kante zum Schöpfbachtal, auch bekannt als Engel-Areal.

„Es entstehen 50 Wohnungen mit einem Wohnraum von rund 5000 Quadratmetern“ – Rüdiger Leykum, Architekt | Bild: SK

Das Faller-Projekt: Das Immobilienunternehmen Gerhard Faller baute bereits auf der anderen Straßenseite in direkter westlicher Nachbarschaft sechs Mehrfamilienhäuser auf der Fläche der ehemaligen Eggbergklinik. Nun sollen gegenüber weitere drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Fallers Architekt Rüdiger Leykum sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, es entstünden insgesamt 50 Wohnungen.

Die Wohnungsgrößen bewegten sich zwischen 60 und 140 Quadratmeter. Die Hälfte der Wohnungen liegen in der mittleren Größe zwischen 75 und 90 Quadratmetern, ein Viertel zwischen 60 und 75, das andere Viertel zwischen 90 und 140 Quadratmeter, so Leykum. Für die drei Gebäude wird eine zweigeschossige Tiefgarage mit 69 Stellplätzen vorgesehen sowie fünf Außenparkplätze.

Die Visualisierung zeigt das Erscheinungsbild der geplanten Faller-Mehrfamilienhäuser im Kurgebiet. Die weißen Gebäude sind Bestand. | Bild: Leykum Architekten

Investitionsvolumen des Faller-Projektes liegt bei 18 Millionen Euro

Die beiden südlicher liegenden Gebäude werden laut Planung drei Vollgeschosse und eine Attika bekommen, das oberste, also nördlichste Gebäude ist mit vier Vollgeschossen plus Attika geplant, so Leykum. Wegen der Bauhöhe gab es kritische Nachfrage aus dem Gemeinderat.

Der Architekt versicherte jedoch, dass sich die Höhe der Gebäude mit 15 bis 16 Metern an der Umgebungsbebauung orientiere. Die Investitionsvolumen des Bauprojektes liegt nach Auskunft von Leykum bei rund 18 Millionen Euro. Die Gebäude werden an das städtische Fernwärmenetz angeschlossen. Auf dem vorgesehenen Grundstück steht derzeit noch ein einzelnes Gebäude. Das soll weichen. Die restliche Fläche ist unbebaut.

Projekt der Akademie für Gesundheitsberufe: Die Bad Säckinger Gesundheitsakademie plant östlich vom Faller-Projekt eine dringend benötigte Erweiterung des Schulcampus. Getrennt sind die beiden Bauvorhaben, die laut Planer zufällig gleichzeitig eingereicht wurden, durch die bewaldete, abfallende Böschung. Die bauliche Erweiterung der Gesundheitsakademie soll direkt nördlich an die bestehende Tennishalle angebaut werden und damit in räumlicher Nähe zum bestehenden Akademiegebäude. Ursprünglich sei an der Stelle des geplantes Neubaues eine Saunalandschaft vorgesehen gewesen, was sich jedoch zerschlagen habe. Im Neubau der Akademie sind Schulungsräume sowie Wohnungen für Studenten und Lehrpersonal vorgesehen.

