Unter der Kuratur der beiden Malerinnen Elena Romanzin (Wehr) und Petra Heck (Rheinfelden) versetzten 13 Künstler aus der Region in der Villa Berberich am Freitag bei der Vernissage der Ausstellung „Flow“ mit Fotografien, Bildern, Objekten und Skulpturen die zahlreich erschienen Besuchern in Erstaunen.

Bei den Werken Romanzins spürt man ihre Verbindung zu den Stränden ihrer Heimat Sardiniens. Auch Christine Reinckens überwindet in ihren Bildern die Gegensätzlichkeit von Luft und Wasser. Ganz anders die explodierenden Farbkompositionen von Petra Heck, die die Besucher zum Verweilen einladen, um die Fülle an Farben und Formen zu erfassen. Ilka Henkel und Paul Heinrich Neuhorst widmen sich der Installation von Farbmischungen in fließenden Bewegungen.

Auf unterschiedliche Weise nähern sich Roland Köpfer und Christel Steier dem Naturstoff Holz an. Während Köpfer sich von der Struktur führen lässt, schafft Steier mit der Kettensäge gradlinige und doch filigrane Skulpturen. Mirjam Bucher-Bauer interpretiert das Thema sowohl bildhaft als auch mit großformatigen Skulpturen.

Ulrich Wössner verwandelt Alltagsgegenstände zu Kunstwerken. Ellen Mosbacher flicht filigrane Häkelarbeiten ihrer Mutter in futuristische Textil-Acryl-Kompositionen ein. Marga Golz lässt mit Aquarell- und Ölfarben ihre Protagonisten förmlich aus der Leinwand wachsen.

Der Fotokünstler Harry Lieber aus Steinen hat sich ganz der Architektur verschrieben. In der Realität beeindruckender Gebäude weltweit sucht er die Abstraktion. Im Gegensatz hierzu arbeitet Roland Senger aus Rheinfelden mit einer 120 Jahre alten Kamera, die es ihm erlaubt, mystische Momente zu schaffen.

Die Ausstellung „Flow“ hat bis 12. November donnerstags, samstags und sonntags 14 bis 17 Uhr in der Villa Berberich geöffnet. Am Dienstag, 17. Oktober, 20 Uhr, imkrovisieren Patrick Crossland (Trombone) und Alexander Frangenheim (Kontrabass).