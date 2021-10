von Gerd Leutenecker

Acht Jahre Förderverein Flößer-Grundschule und weiterhin wächst die Mitgliederzahl. Jetzt sind 87 Förderer zum Wohle der Dorfschule organisiert. Bei aktuell 46 Schüler in der Flößer-Grundschule etabliert sich, dass viele Eltern ehemaliger Schüler sich weiterhin mit der Wallbacher Institution verbunden fühlen. Im Dorf eine eigenständige Schule zu haben, ist eine Qualitätsauszeichnung für die Verantwortlichen – was am Rande der diesjährigen Hauptversammlung mehrfach geäußert worden ist. So waren die Neuwahlen eine problemlose Prozedur; alle Vorstandsposten sind nahtlos wiederbesetzt worden. Die wiedergewählte Vorsitzende Elisabeth D‘Souza konnte Siona Schwärzell, Vanessa Roch und Alexandra Döring neu im Vorstandsteam begrüßen.

„Seit der Gründung vom Förderverein im Juli 2013 sind rund 30.000 Euro investiert worden“, von der IT-Umgebung über neue Musikinstrument bis hin zu Hausaufgabenhefte, schilderte D‘Souza die Unterstützungen. Nachdem das Land die Kosten für die Unterlagen der Fahrradprüfung zurückgenommen hat, wird seit vergangenem Jahr auch dieser Beitrag vom Förderverein übernommen. Schulleiterin Christine Berchtold ging auf die Verantwortliche zu und der Vorstand entschied sich, da einzuspringen. Traditionell wird seit langem ebenso ein Zuschuss für den Schullandheimaufenthalt der Viertklässler gegeben. Für das laufende Schuljahr soll wieder eine Autorenlesung für die Kinder organisiert werden. „Und am Eingang zur Schule ist dringend eine neues Schild nötig“, D‘Souza hat die Wahrnehmung durch die Elternschaft kanalisiert. Etwas Identitätsstiftendes wird ebenso hinzukommen: für die gesamte Schülerschar werden einheitliche T-Shirts angeschafft. Damit könne die Zusammengehörigkeit nach Außen signalisiert werden.

Krankheitsbedingt konnte Ortsvorsteher Fred Thelen nicht wie gewohnt an der Hauptversammlung teilnehmen. Ortschaftsrat Michael Fritsch war als scheidender stellvertretender Vorsitzender vom Förderverein anwesend und überreichte eine Spende von Thelen direkt an den Verein. Die Spendenbereitschaft ist weiterhin überdurchschnittlich, die Flößerschule kommt so in den Genuss von sonst unerschwinglichen Bereicherungen im Schulalltag. Dafür dankte nicht nur der Vorstand vom Förderverein; Schulleiterin Berchtold kann sich auf ein intaktes Netzwerk rund um die Flößerschule verlassen.

Der Förderverein der Flößerschule Wallbach ist über www.sfv-wallbach.de erreichbar. Mit 12 Euro Jahresbeitrag kann eine Mitgliedschaft im Verein eingegangen werden. Spenden für die Unterstützung der Flößerschule sind willkommen.