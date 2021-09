von Hans-Walter Mark

Der Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen leistet einen bedeutenden Beitrag für das Feuerwehrwesen der Stadt Bad Säckingen. Er trägt durch die Anschaffungen verschiedener Gerätschaften dazu bei, die Einsätze der Feuerwehrabteilungen effizienter und sicherer zu gestalten. Darin waren sich bei der Hauptversammlung des Fördervereins in Wallbach der stellvertretende Gesamtkommandant Christian Siebold sowie Fred Thelen, Ortsvorsteher von Wallbach und Stefan Malzacher, stellvertretender Ortsvorsteher von Harpolingen, einig. Malzacher war von der Leistungsbilanz des Fördervereins so beeindruckt, dass er dem Verein als Fördermitglied beitrat.

Neuer stellvertretender Vorsitzender

Bei den Wahlen gab es lediglich einen Ämterwechsel. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Ronny Holle übernimmt künftig das Amt des Beisitzers. Neuer Vizevorsitzender ist Joachim Sinz.

Da aufgrund der Pandemie die letztjährige Hauptversammlung nicht stattfand, blickte der Vorsitzende des Fördervereins, Bernhard Baumgartner in seinem Bericht auf die Jahre 2019 und 2020 zurück. Dabei erinnerte er an die vielfältigen Aktivitäten des Fördervereins. Ob Weihnachtsmarkt mit Glühweinstand als wichtige Einnahmequelle, die Feier des 20jährigen Bestehens des Fördervereins oder die Bewirtung bei den Kreiswettkämpfen in Wallbach, im Jahr 2019 standen im Vergleich zu 2020 viele Veranstaltungen auf dem Programm des Fördervereins.

Bad Säckingen So holt sich die SPD den Sieg in der Kurstadt Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

In beiden Jahren unterstützte der Förderverein die Gesamtwehr mit zahlreichen Ausrüstungsgegenständen. Dazu gehörte das Schnellaufbauzelt mit Einsatzbeleuchtung. Es dient im Sommer als Schutz vor großer Hitze und im Winter vor Wind und Kälte. Bei Unfällen und insbesondere bei Verkehrsunfällen als Sichtschutz um vom Unfall betroffene Personen vor Zuschauern abzuschirmen. Eine weitere lebenswichtige Anschaffung des Fördervereins war das Rettungsboot. Es kann flexibel ins Wasser gelassen werden, um in Not geratenen Personen unmittelbar Hilfe zu leisten. Daneben stellte der Förderverein beispielsweise ein Absturzsicherungsset, zwei Phantome zum Üben der Herz-Lungen-Wiederbelebung zur Verfügung. In seinem Kassenbericht bezeichnete Kassierer Wolfgang Butz die Ausgaben für die Feuerwehr für die letzten beiden Jahre mit rund 12.000 Euro.

Der Förderverein Der Förderverein für die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen e.V. wurde am 8. Dezember 1999 gegründet, um der Feuerwehr wünschenswerte Anschaffungen, welche durch den Regelhaushalt nicht darstellbar sind, zu ermöglichen. Ihm gehören alle aktiven Feuerwehrangehörigen der Bad Säckinger Gesamtfeuerwehr an. Daneben unterstützen 100 Passivmitglieder den Verein. Informationen erteilt Vorsitzender Bernhard Baumgartner: E-Mail: baumgartner-b@gmx.de sowie die Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Bad Säckingen unter: www.fwbs.de

Die Kassenprüfer Fred Thelen und Rainer Balke bescheinigten Wolfgang Butz eine einwandfreie Finanzbuchhaltung. Sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren und auf die vielfältigen Aufgabengebiete der Feuerwehr aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu werben, nannte Baumgartner als ein wichtiges Vereinsziel.