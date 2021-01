von Hans-Walter Mark

Sozusagen „als Umweltgewissen der Verwaltung“ trat im Januar vor 30 Jahren der damals 26-jährige Geograf und Biologe Ralf Däubler den Dienst als Umweltbeauftragter der Stadt Bad Säckingen an.

Zum ersten Mal mit Bad Säckingen in Berührung kam er bei einem Praktikum in einem Ingenieursbüro in Freiburg, das im Umweltbereich mit der Stadt am Hochrhein zusammenarbeitete. Blickt der Umweltfachmann Däubler auf seine langjährige Tätigkeit in der Stadt zurück, so ist er dankbar, dass er hier eine zweite Heimat gefunden hat und sich mit Ort und seiner Aufgabe identifiziert.

Einarbeiten in die Verwaltung

Als Berufsanfänger im Bad Säckinger Rathaus bewahrheitete sich auch für ihn das Sprichwort „aller Anfang ist schwer“. Nach einer wissenschaftlichen universitären Ausbildung, war er im Bereich der Verwaltung völlig unerfahren. Dazu kam, dass er als Umweltreferent nicht einem Team angehörte, sondern als Einzelkämpfer sich bewähren musste. Als Lehrmeister stand ihm der damalige Verwaltungsexperte, Bürgermeiste Günther Nufer hilfreich zur Seite.

Däublers Wunsch seiner Jugend, später im Beruf sich mit Natur und Wald zu beschäftigen, sollte sich tatsächlich erfüllen. Zu seinen ersten Aufgaben gehörte die Fortschreibung des Landschaftsplanes. Er kartierte Feld und Waldgrenzen mit dem Ziel, wertvolle Waldwiesen zu schützen und eine abwechslungsreiche Landschaft offenzuhalten.

Fachmann in vielen weiteren Bereichen

Daneben hatte er sich beispielsweise um die Renaturierung des Schöpfebachstals, den Ausbau der Kompostierungsanlage bei der Stadtgärtnerei, die Wertstoffsammlungen oder die Einführung eines Energiemanagements zu kümmern. Dies waren einige Aufgabenschwerpunkte der 90er Jahre.

In den Jahren 2000 bis 2010 standen Themen wie Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung auf der Tagesordnung. In diesem Zeitraum entstanden auch der Slowup, sowie das Badmattenfest, die in den Zuständigkeitsbereich von Ralf Däubler fielen.

Die Vielfalt der unterschiedlichen Fragestellungen, auf die die Kommune in den letzten drei Jahrzehnten zu reagieren hatte, verlangte vom Umweltexperten Däubler Flexibilität, Fachwissen sowie Kooperation mit überregional tätigen Organisationen und Ämtern.

Aus dem Umweltberater und Fachmann für alle umweltrelevanten Fragen der Anfangszeit wurde ein Umweltmanager mit zahlreichen Sonderfunktionen. Dazu gehören beispielsweise der Gewässerschutz, die Mobilität, der Heilquellenschutz, der Fahrradverkehr, Nachhaltigkeit sowie der Faire Handel.

Erfolge im Bereich der Umwelt

Ob während der Amtszeit von Günther Nufer oder heute von Alexander Guhl, die Stadt Säckingen spielte im Umweltbereich stets unter den Kommunen eine Vorreiterrolle: Die Goldmedaille beim Wettbewerb Entente Florale (2003), zweiter Bundessieger als Klimaschutzkommune (2009) und als Hauptstadt des Fairen Handels (2019) sowie neueren Datums die Wahl als Pilotkommune für nachhaltige Stadtentwicklung beim Projekt Gesundheitscampus – diese und weitere Auszeichnungen würdigen nicht nur die Vorbildfunktion der Stadt, sondern anerkennen die wertvolle Arbeit von Ralf Däubler, der in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern den Erfolg vorbereitet.

Geregelte Nachfolge angestrebt

Um auch in Zukunft als Kommune seinen Beitrag zu einer lebenswerten Schöpfung leisten zu können, wünscht sich Däubler für Bad Säckingen, dass sich rechtzeitig um eine Nachfolge gekümmert wird, die er in die umfangreiche und spannende Materie einarbeiten kann und die ihn entlastet.