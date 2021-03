Ab Ende April sollen im neuen Baugebiet Leimet III an der Rippolinger Straße die Bagger rollen, um die Erschließlung vorzunehmen. Doch noch vor Start der ersten Arbeiten gab es bereits die erste Änderung an dem Bebauungsplan, um den der Gemeinderat über Monate hinweg gerungen hatte. Nach erfolgter Offenlage stimmten die Gemeinderatsmitglieder den Änderungen zu – allerdings nicht ohne einige letzte Kritikpunkte zu äußern, welche aber freilich nach erfolgtem Offenlageverfahren keine Berücksichtigung finden.

Wesentlichster Punkt der Änderung ist die Verbreiterung des geplanten Rad- und Fußweges in Richtung Schwimmbad, inklusive Einbau einer Querungshilfe, die Fußgängern auf Höhe des neuen Wohngebiets den sicheren Übertritt über die Straße gewährleisten soll. „Dieser Geh- und Radweg wird im Zuge der Geamtmaßnahme realisiert, aber von der Stadt bezahlt“, schilderte der beauftragte Fachanwalt Thomas Burmeister aus Freiburg. Der Stadt falle letztlich auch die Räum- und Unterhaltspflicht für den Weg zu. All dies ist Bestandteil eines Erschließungs- und Grundstücksübertragungsvertrags zwischen der Stadt und dem Erschließungsträger Treubau Freiburg AG.

Deren Vorstand Bernd Rösch kündigte unterdessen auch an, dass den Formalitäten auch möglichst zügig Taten folgen sollen. Nach der Erschließung des Geländes, die Ende des Monats beginnen soll, werde in den kommenden Monaten, voraussichtlich noch vor den Sommerferien, mit den eigentichen Bauarbeiten begonnen: „Die Bauleistungen sind alle ausgeschrieben, Abgabefrist ist bis Ende April gesetzt“, schilderte Rösch dem Gemeinderat.

Es wäre dann auch das feierliche Ende eines Ringens, das über Jahre hinweg angedauert hatte. Die Diskussionen um Details setzte sich auch in der jüngsten Sitzung noch einmal fort. Konkret werden durch den Ausbau des Radwegs, zu dem auch eine Busbucht gehört, die das Gebiet an den ÖPNV anschließen soll, zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen fällig. Wie Stadtplaner Christian Sammel nochmals darstellte sollen zusätzlich eine Hecke und 15 Bäume unterschiedlicher Art auf einer 330 Quadratmeter großen Fläche gepflanzt werden. Und obwohl die Änderungsvorschläge bereits vor fast vier Monaten das Gremium passiert und das Planwerk zwischenzeitlich sogar öffentlich ausgelegt worden war, störten sich einige Ratsmitglieder noch immer an den Parkplatz-Regelungen, monierten vermeintliche Fehler der Gutachter oder forderten eine andere Aufteilung der Ausgleichspflanzungen.

All dies konnte zum jetzigen Verfahrensstand nicht mehr berücksichtigt werden. Zudem gelang es Landschaftsplaner Sammel, zumindest einen Teil der Befürchtungen auszuräumen, so dass am Ende die Bebauungsplanänderung mit einer Enthaltung angenommen wurde.