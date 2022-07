In den Wäldern von Bad Säckingen und Murg wurden über 100 Altreifen illegal abgelagert. Das Umweltamt bittet nun um Hinweise.

Dem Umweltamt des Landratsamtes Waldshut wurden in diesen Tagen die Ablagerung von etwa 140 Altreifen in den Wäldern von Bad Säckingen und etwa 20 Altreifen im Wald von Murg angezeigt, wie das Amt in einer Pressemitteilung informiert. Das Entsorgen von Abfällen auf diese Art ist illegal und kann teuer werden.

Liegen die Reifen noch im Wald?

Nein. Alle Reifen seien von den jeweiligen Grundstückseigentümern, der Stadt Bad Säckingen und der Gemeinde Murg, bereits entsorgt worden. Die Kosten dafür würden letztlich die Bürger tragen, wie das Umweltamt in einer Pressemitteilung informiert.

Möglicherweise gibt es auch einen Zusammenhang zwischen den Ablagerungen in Bad Säckingen und in Murg. Die drei Ablagerungsorte sind laut Umweltamt direkt an der Harpolinger Straße bei Schachen, beim Hundsberg sowie bei Spitzbühl.

Mit welcher Strafe hat der Verursacher zu rechnen?

Illegale Müllentsorgung kann teuer werden:

Bei so einer großen Menge sei es möglich, dass der Transport aufgefallen ist. Deshalb bittet das Umweltamt die Bevölkerung darum, Auffälligkeiten, die im Zusammenhang mit dem Reifentransport stehen könnten, zu melden: Telefon 07751/86 3247 oder umweltschutz@landkreis-waldshut.de