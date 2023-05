Ihre goldene Hochzeit feiern Rainer und Christine Stehle am heutigen Donnerstag. Das Ehepaar lernte sich 1971 in Wien kennen und lieben, 1973 heirateten sie.

Rainer Stehle wurde Ende des Krieges in Laufenburg geboren, wuchs aber in Stuttgart auf und kam dann als Jugendlicher mit seiner Mutter und den Geschwistern wieder zurück. Der Vater war inzwischen gestorben. Nach dem Hauptschulabschluss machte er eine Lehre und arbeitete in der Montage. Hier machte er sich mit 24 Jahren selbstständig, bekam überall Aufträge. So auch in Wien, wo seine spätere Frau Christine aufwuchs. Sie ist 1950 in Wien geboren und gelernte Friseurin. Eigentlich wollte sie ans Theater, um dort als Maskenbildnerin zu arbeiten. Doch da kam ihr Mann dazwischen, der ungefähr ein dreiviertel Jahr aufgrund der Arbeit vor Ort war. Noch im selben Jahr habe er sie mitgenommen, erinnert sich Rainer Stehle. Der Beginn war nicht einfach, da die Verwandtschaft von Christine Stehle der Verbindung erst nicht zustimmen wollte, denn Rainer Stehle hatte bereits drei Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Obwohl er aufgrund der gescheiterten Beziehung eigentlich nicht mehr heiraten wollte, gaben sich beide 1973 dann doch das Ja-Wort. 1974 kam das gemeinsame Kind auf die Welt. Viel gemeinsame Zeit hatten die Eheleute nicht. Auch ein gemeinsamer Urlaub mit der Familie war schwierig, da die Firma während der Kinderferien immer Hochsaison hatte. Er war auf der ganzen Welt unterwegs – 1988 kam der Messebau hinzu, inzwischen gut bekannt als Stehle Industrie- und Messebaumontagen. Sie war für die Kinder da, machte das Büro und malte als Hobby. Ihre Schminkkünste brachte sie immer an Fasnacht ein.

Rainer Stehle erinnert sich an viele Länder und Städte: Melbourne, Detroit, Paris, Peking, Shanghai. Gerne würde er mal wieder die Menschen dort wiedersehen. Zwei gemeinsame Urlaubsreisen schaffte das Ehepaar aber doch: Einmal nach Borneo und 2011 zwei Monate Neuseeland. Als sie 2016 schwer erkrankte, hörte er sofort mit jeder Arbeit auf und ist seitdem ganz und gar für seine Ehefrau da. Seinen Betrieb hatte er schon 2010 an Sohn Uwe übergeben. „Durch die Krankheit ist unsere Beziehung intensiver geworden“, so ihr Fazit. Ganz gesund ist sie immer noch nicht, doch die goldene Hochzeit soll gefeiert werden. Sie wurden von ihren Kindern eingeladen. Und wenn es sich dann mal ergeben sollte, möchten beide Deutschland erkunden.