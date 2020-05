von Werner Probst

Rosaria Randazzo Amico kann am morgigen Sonntag den 80. Geburtstag feiern. Die Jubilarin ist geistig und auch körperlich noch so fit, dass sie ihren Haushalt noch selbst machen und vielfach mit ihrer guten Küche Kinder und Enkelkinder verwöhnen kann.

Auf der italienischen Insel Sizilien erblickte Rosaria Randazzo Amico das Licht der Welt. Ihre Eltern hatten eine Bäckerei. So musste sie schon als Kind im Betrieb mithelfen. Nach dem Schulbesuch machte sie Lehre als Schneiderin. 1961 heiratete sie ihren Mann Vito. Bald nach der Hochzeit zog das Paar nach Deutschland. Im Rothaus in Murg konnte eine Wohnung bezogen werden. Bei der Firma Döbele arbeitete sie als Schneiderin. Sechs Kinder kamen auf die Welt. 1966 zog die Familie nach Bad Säckingen um. Während 38 Jahren arbeitete die Jubilarin dann in der Revox, ehe sie 60-jährig in Ruhestand ging.

Zu den großen Freuden der Achtzigjährigen gehört, dass sie Kinder alle sehr musikalisch sind. Jedes Kind erlernte ein Instrument zu spielen und so traten sie dann auch mit ihrem Vater als Band auf. Dass dafür die Jubilarin die Kleidung für die Auftritte schneiderte, war zwar eine große Herausforderung, machte ihr aber auch viel Freude. Die gemeinsame Musik mit den Kindern und dass alle ihre Verwandten in der näheren Umgebung wohnen, sind ihr auch heute noch sehr bedeutungsvoll. Dass auch ihre Tochter am gleichen Tag Geburtstag hat, ist eine sicherlich nicht alltägliche Freude.

In der Trompeterstadt gefällt es Rosaria Randazzo Amico recht gut. Seit die Familie in Bad Säckingen ist, wurde ein großer Gemüsegarten bewirtschaftet und auf dem Vorplatz des Hauses stehen italienische Weinreben, die nicht nur gute Trauben erzeugen, sondern auch als schattenspendende Überdachung dienen.

Seit dem Tod ihres Mannes hat sich zwar viel verändert. Doch die Besuche ihrer Verwandtschaft sorgen dafür, dass es ihr nie langweilig wird. So wird es auch am Geburtstag sein, wo neben den Kindern mit Partnern auch elf Enkel und vier Urenkel gratulieren werden.