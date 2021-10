von Michael Gottstein

Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Kalender mit historischen Stadtansichten von Bad Säckingen ist ein weiterer Jahrweiser für das Jahr 2022 erschienen. Stadtarchivarin Eveline Klein nahm dieses Mal historische Ansichten aus Obersäckingen und den Ortsteilen auf – diesen Wunsch hatte Bürgermeister Alexander Guhl geäußert.

„Mit historischen Aufnahmen der Alt- und Innenstadt könnte man leicht mehrere Kalender anfertigen“, erklärte die promovierte Historikerin, doch für die angemessene Darstellung der Ortsteile und Obersäckingens war ein gewisser Rechercheaufwand erforderlich. In der Wallbacher Ortsverwaltung gab es noch historische Fotos, ansonsten war die Materialbeschaffung aufwendiger. Behilflich waren der Verein „Daheim in Harpolingen“, und auch die Sammlung Robert Bubecks bot Anschauungsmaterial für Obersäckingen.

Eveline Klein würde gerne eine Sammlung historischer Aufnahmen, vor allem aus den Ortsteilen, im Stadtarchiv anlegen und bittet um die Mithilfe der Bürger. Diese müssen nicht auf ihre Fotos verzichten, sondern sie nur kurzzeitig dem Archiv zur Verfügung stellen, damit die Archivarin die Aufnahmen einscannen kann. „Es müssen keine besonders schönen Postkarten-Ansichten sein, es reicht, wenn ein paar Häuser zu sehen sind.“ Für Historiker sind auch kleine Hinweise am Rande sehr bedeutend, um Erkenntnisse zu gewinnen und Zusammenhänge zu rekonstruieren, etwa ein Straßenschild oder der Name eines Geschäfts.

Der neue Kalender zeigt einige Bilder aus der Altstadt, etwa auf dem Titelblatt den Münsterplatz, der leicht wiederzuerkennen ist, auch wenn der Neorenaissance-Giebel des Gasthauses „Krone“ ebenso verschwunden ist wie das 1941 eingeschmolzene Scheffel-Denkmal. Ansonsten zeigen die Bilder eine großenteils verschwundene dörfliche Welt in den Ortsteilen. Während Wallbach heute recht modern anmutet, waren im Jahr 1855 fast 50 Prozent der Wohnhäuser mit Stroh gedeckt; die Erinnerung daran bewahrt das November-Blatt. Eine idyllische Flussansicht von Obersäckingen aus dem Jahre 1915 zeigt das März-Bild. Die dörfliche Ruhe der Schaffhauserstraße ist dem stetigen Verkehrsstrom gewichen, aber immerhin existiert noch das 1833 erbaute Löwenwirtshaus (heute eine Pizzeria).

Vom Bergsee existieren viele historische Aufnahmen; das Juni-Bild muss aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammen, denn es zeigt Damen, die in bodenlangen Gewändern spazieren gingen.

Nachbestellungen möglich

Auch in den 1960-er Jahren legte man Wert auf Stil, und so genossen die Feriengäste im Harpolinger Gasthaus „Adler“ die Sommerfrische in Anzug und Krawatte (Oktober). „Diese Karte habe ich auf Ebay gefunden“, berichtete Eveline Klein. Der Kalender wurde wiederum von der Manufaktur Verden gedruckt. Wenn er sich gut verkauft, sind Nachbestellungen möglich.