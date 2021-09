von Sarah Trinler

Zum Abschluss der Freibad-Saison findet am Montag, 13. September, der erste Hundeschwimmtag im Schönauer Freibad statt. Betriebsleiter Christian Patarcic sprach mit Sarah Trinler über die Idee und deren Umsetzung

Herr Patarcic, Hunde im Freibadbecken hat es hier im Umkreis bislang noch nicht gegeben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?

Bevor ich vor rund drei Jahren nach Schönau kam, habe ich in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Dort werden solche Hundebadetage regelmäßig organisiert. Ich habe gesehen, welche Freude Hunde und Hundebesitzer im Wasser haben. So können sie wenigstens für einen Tag mit ihren Hunden im Wasser spielen, in Flüssen ist das meist zu gefährlich.

Da das in Schönau nun eine Premiere ist, was müssen Zwei- und Vierbeiner vorab wissen?

In den Becken befindet sich kein Chlor mehr, sodass die Haut der Vierbeiner nicht angegriffen wird. Die Hundebesitzer sollten an ihre Hunde-Impfausweise denken, diese werden am Eingang kontrolliert. Indes sind die Halter für ihre Hunde selbst verantwortlich. Weiter sollten Temperaturschocks vermieden werden, die Hunde also langsam an das kalte Wasser gewöhnen.

Wie sieht es mit der anschließenden Beckenreinigung aus? Werden doch einige Hundehaare im Wasser schwimmen.

Normalerweise wird das Wasser ständig über ein Kreislaufsystem gereinigt. Dieses System wird am Hundebadetag unterbrochen, damit keine Haare in den Filter gelangen. Das Wasser bleibt dann wie sonst auch den ganzen Winter über im Becken. Zu Beginn der nächsten Saison wird es abgelassen und die Böden sowie Wände gereinigt und desinfiziert.