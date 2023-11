Als atypischen Fall hat Richter Rupert Stork den jüngsten Fall einer fahrlässigen Körperverletzung am Amtsgericht Bad Säckingen bezeichnet. Das Verfahren war im Vorfeld bereits eingestellt worden, die 78-jährige Angeklagte hatte indes die Geldauflage von 300 Euro an den Tierschutzverein Bad Säckingen nicht gezahlt.

Der Vorsitzende Richter entschied für eine Verwarnung mit 20 Tagessätzen zu je 30 Euro mit Strafvorbehalt und einer Bewährungszeit von zwei Jahren. Staatsanwalt Vogt war bei einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Euro wie im Strafbefehl geblieben. Verteidiger Patrick Steiger hatte für einen Freispruch plädiert.

Der Vorfall hatte sich im November 2022 zugetragen. Ein Gasprüfer hatte einen Termin bei der Angeklagten. Als er das Grundstück der 78-Jährigen betreten hatte, soll ihn der Mischlingshund der Angeklagten in die Hand gebissen haben. Die 78-Jährige gab durch ihren Anwalt an, dass der Hund sehr brav und nie aufgefallen sei. Es seien Schilder am Zaun gewesen, die vor dem Hund gewarnt hätten. Dann ergänzte er, der Geschädigte habe nach dem Hund geschlagen, weshalb das Tier zugebissen habe.

Geschädigter widerspricht

Letzterem widersprach der Geschädigte, der als Zeuge vor Gericht geladen war. Er habe einen Termin gehabt, geklingelt und sich bemerkbar gemacht, dazu sei das Gartentor offen gewesen, „aber der Hund war schneller als seine Besitzerin“, sagte er aus. Er habe dann einen Augenblick nicht aufgepasst und mit einem Bekannten der Angeklagten geredet, wobei ihn der Hund in die Hand gebissen habe.

Der zweite Zeuge, ein Bekannter der 78-Jährigen sei damals ebenfalls vor Ort gewesen. Dieser sagte aus, der Geschädigte sei einfach auf das Grundstück gegangen. Er habe den Hund geschlagen und getreten. Die Wunde sei in Wirklichkeit nur ein kleiner Kratzer gewesen und der Hund habe nur nach dem Geschädigten geschnappt. Diese Behauptung wiederum konnte der Geschädigte schnell ausräumen und zeigte Fotos von der Bisswunde. Daneben las der Vorsitzende Richter auch einen entsprechenden Arztbrief vor.

Staatsanwalt sieht Tatvorwurf als bestätigt an

Für den Staatsanwalt hatte sich der Tatvorwurf vor Gericht bestätigt: „Das Schnappen wurde banalisiert durch den Zeugen“, den Hund hätte man auch ins Haus sperren können“, sagte Vogt. Er stelle den Biss nicht infrage, aber er gehe hier von einer Selbstverantwortlichkeit aus.

Der Geschädigte habe sich falsch verhalten, er habe den Hund attackiert und nicht anders herum. Der Richter hielt dagegen, dass der Biss dokumentiert sei. Das Betreten des Grundstücks sei nicht unerlaubt gewesen, der Besuch sei angekündigt gewesen, man könne ihm hier nichts vorwerfen. Der Anlass für den Biss sei wohl die Sprühflasche gewesen, mit der der Geschädigte den Hund auf Abstand halten wollte.