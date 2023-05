Die Holzspuele-Waggis Bad Säckingen haben sich vor einigen Tagen zur Hauptversammlung im Country-Clubheim getroffen. Vorsitzende Claudia Herr zog eine positive Bilanz der Saison 2022/2023 und begrüsste nach Mitteilung des Vereins, dass nach der Corona-Pause wieder eine Vielzahl an fasnächtlichen und kameradschaftlichen Terminen stattfinden konnte. Einige neue Aktiv-Mitglieder konnten bei der Fasnacht mitspielen und befinden sich nun im Probejahr. Es konnte sogar ein neues Register mit dem Saxophon bei der Guggenmusik verzeichnet werden. Zwei Aktiv-Mitglieder sind nach erfolgreichem Ablauf des Probejahrs aufgenommen: Rosario Patti (Pauke) und Jonah Gugelberger (Schlagzeug).

Zwei langjährige Mitglieder wurden für 20 Jahre Aktiv-Mitgliedschaft geehrt: Matthias Herr (Schlagzeug) und Claudia Herr (Trompete). Außerdem wurden drei Aktiv-Mitglieder für die häufigsten Probenbesuche geehrt und Pro-Bad-Säckingen-Stadtgutscheine und Urkunden verteilt. Der bestehende Vorstand bleibt stabil und wurde wiedergewählt. Neu hinzu kommt Werner Fleischer als zweiter Beisitzer.

Die Guggenmusik Holzspuele-Waggis freut sich darauf, in der nächsten Fasnachtssaison wieder voll durchstarten zu können. Sie hat Zuwachs in der eigenen Riege bekommen, das heißt durch Nachwuchs einiger Aktiv-Mitglieder sowie einiger neue Aktiv- und Passiv-Mitglieder. Claudia Herr gab einige Termine bekannt. Das traditionelle Oktoberfest der Waggis wird dieses Jahr nicht im gewohnten Rahmen stattfinden, jedoch ist ein Getränkestand und Mitwirken am Stadtfest im Schlosspark vom 22. bis 24. September geplant. Die erste Probe startet am morgigen Mittwoch, 10. Mai.

Mitmachen: Kontakt per E-Mail 1.vorstand@waggis.com, Facebook: @HolzspueleWaggis, unter www.waggis.com oder bei jedem Aktivmitglied.