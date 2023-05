Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch das Brückenjubiläum. 450 Jahre wird die längste gedeckte Holzbrücke Europas in diesem Jahr alt. Und neben gleich drei Ausstellungen in diesem Jahr, wird das Jubiläum vom Amt für Tourismus und Kultur auch mit Merchandise-Produkten gefeiert. Nachhaltig und natürlich aus Holz sind ab sofort direkt in der Tourist-Info oder online verschiedene Produkte mit der aufgedruckten Holzbrücke als Hauptmotiv erhältlich. „Die Produkte oder Teile davon sind aus Bambus hergestellt, einem schnell nachwachsenden und damit nachhaltigem Rohstoff“, erklärt Thomas Ays, Leiter des Tourismus- und Kulturamtes.

Ab sofort erhältlich sind ein Riesen-Mikado, ein Notizbuch mit einem Buchdeckel aus Holz und einem Kugelschreiber aus Holz. Ein Lesezeichen, ein ewiger Kalender sowie ein Regenschirm und ein bedruckter Stoffbeutel.

Vor zwei Jahre bereits hat das Amt für Tourismus und Kultur mit der Einführung des SÄK-Kennzeichens eine Werbeaktion gestartet. Mit großem Erfolg. Die jetzt veröffentlichten Produkte mit der Holzbrücke haben das Zeug, eine Besonderheit zu werden. Denn: „Diese Artikel mit der Holzbrücke wird es natürlich nur in diesem Jahr geben“, erklärt Thomas Ays.