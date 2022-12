von Hrvoje Miloslavic

Das Weihnachtsfest rückt mit großen Schritten näher. Untrügliche Zeichen dafür sind unter anderem auch musikalische Auftritte, die die Adventszeit mit schönen Klängen und Rhythmen versüßen und die Menschen nach den Corona-Einschränkungen wieder zusammenbringen. Am Sonntag war es die Musikschule Bad Säckingen (Musäck), die in die Aula der Anton-Leo-Schule eingeladen hatte, um den im Publikum sitzenden Eltern, Geschwistern und Freunden einen Eindruck von jenen Fortschritten zu vermitteln, die die Schüler über das Jahr gemacht hatten.

Neues Orchester überzeugt

Groß war die Freude bei Schulleiter Manuel Wagner über die vielen Besucher, ganz um das leidige Thema Corona kam er in seiner Begrüßung allerdings nicht herum. „Besonders schön ist es, dass wir wieder geneinsam musizieren können“, betonte der Schulleiter. Mit sichtlichem Stolz erfüllte Wagner das Ensemble, das den musikalischen Abend eröffnen sollte. Unter der Leitung von Joachim Pfläging und Nadja Riedl hat sich in diesem Jahr ein schuleigenes Orchester gebildet. Ein Symphonieorchester, wie Wagner präzisierte. Sind doch neben Streichinstrumenten auch Blasinstrumente sowie Schlagwerk vertreten. Mit dem „Prince of Denmark‘s March“ von Jeremiah Clarke und sowie dem musikalischen Thema aus dem Kinofilm „Jurassic Park“ von John Williams gelang es dem Orchester, den Vorschusslorbeeren des Schulleiters gerecht zu werden.

Michelle Zavala-Schoof und Lehrerin Constanze Bark spielten ein Gitarrenduett von Fernando Sor. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Die Teilnehmer Merle Lau, Lara Oberschmid, Helena Heinemann, Eva Elgg, Sarah Höcker (Violine); Miriam Reichert (Violine und Blockflöte); Nora Cantarelli, Linn Trefzger (Cello); Michelle Zavala-Schoof (Gitarre); Eric Pfüller, Julius Berchtold (Klavier); Streichorchester Spiel Mit sowie das Symphonieorchester der Musikschule. Nähere Informationen gibt es im Internet (www.musaek.de).

Klassik, Barock, Latin und Neo-Klassik mit Pop-Note – das Publikum kam in den Genuss eines vielfältigen Programms, dessen Vortrag verdientermaßen mit großem Applaus beantwortet wurde. Für Entzücken sorgte einmal mehr Miriam Reichert. Die junge Nachwuchsgeigerin wusste nicht nur beim „Concertino“ von Ferdinand Küchler zu überzeugen. Ihre offensichtliche völlige Unkenntnis darüber, was Lampenfieber überhaupt sein könnte, befähigte sie später zu einem souveränen Blockflören-Vortrag des „Brasil“ von Daniel Hellbach, bei dem sie auch so manche rhythmische Herausforderung mit Bravour meisterte.

Unter der Klavierbegleitung von Christian Mirbach meisterte Nachwuchsgeigerin Miriam Reichert ein Stück von Ferdinand Küchler. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Klassik auf hohem Niveau war dann beim Auftritt von Eric Pfüller geboten. Der Jungpianist wagte sich an das vierte „Impromtus“ von Franz Schubert (As-Dur, Opus 90), das mit seinen berüchtigten Sechzehntel-Kaskaden hohe technische Ansprüche an den Pianisten stellt. Freunde der Klaviermusik kamen aber auch bei Julius Berchtold auf ihre Kosten, der eine einfühlsame Interpretation von „Kiss The Rain“ des südkoreanischen Komponisten Yiruma bot.

Sarah Höcker und Geigenlehrerin Nadja Riedl interpretierten zum Schluss überzeugend das „Konzert in a-Moll“ von Antonio Vivaldi. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Kräftiger Applaus

Ein positives Fazit lässt sich nach dem Weihnachtskonzert der Musikschule Bad Säckingen allemal ziehen. An begabten Streicherinnen (Geige, Violoncello) und Zupferinnen (Gitarre) scheint an der Musäck kein Mangel zu herrschen. Dies stellten die überaus hörenswerten Vorträge von Werken von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Dimitri Schostakowitsch und Fernando Sor unter Beweis. Kräftigen Applaus gab es auch für den letzten Beitrag des Programms, den Sarah Höcker im Duett mit ihrer Lehrerin Nadja Riedl darbot. Die beiden Violinistinnen beendeten mit beschwingter Barockmusik von Antonio Vivaldi aus dem „Concerto in a-Moll“ ein gelungenes Weihnachtskonzert.