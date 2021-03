von sk

Ein 49-jähriger Mann fuhr am Montag, 15. März 2021, kurz vor 17 Uhr, auf der Autobahn A3, in Richtung Zürich. Auf dem Gemeindegebiet Eiken verlor dieser die Herrschaft über sein Auto, kam ins Schleudern und prallte gegen die Randleitplanke. Aufgrund der Aufprallwucht schleuderte es sein Auto zurück in die Mitte, wobei dieses gegen die Mittelleitplanke geriet und schlussendlich auf dem Überholstreifen zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand.

Am Fahrzeug sowie an der Straßeneinrichtung entstand hoher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Lenker, aufgrund der leichten Rechtskurve sowie der zum Unfallzeitpunkt herrschenden Witterungsverhältnissen, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Er wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.