Die Sparkasse Hochrhein stellt in diesem Jahr 45.259 Euro für gemeinnützige Institutionen und Vereine in Bad Säckingen zur Verfügung. Die Beratung zwischen dem Gemeinderat Bad Säckingen und Bürgermeister Alexander Guhl ergab eine dreigeteilte Vorschlagsliste.

Bereits im September 2019 hatte der Gemeinderat vorberaten, künftig 50 Prozent des Spendenvolumens als Zustiftung in die Sparkassen-Kulturstiftung Bad Säckingen vorzuschlagen, und die andere Hälfte zur direkten finanziellen Förderung gemeinnütziger Vereine und Organisationen zu verwenden. In der vor kurzem stattgefundenen öffentlichen Novembersitzung des Gemeinderats wurde die Vorgehensweise nun dahingehend konkretisiert, dass die direkten Vereinszuwendungen ebenfalls nochmals geteilt werden sollen, und zwar für die Jugendförderung engagierter Vereine und für konkrete eingereichte

Vereinsprojekte.

„Ich freue mich, dass durch den neuen Verteilungsvorschlag die finanzielle Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in Bad Säckingen auf eine breite Basis gestellt wird und die gemeinnützig Tätigen weiterhin mit einer Sparkassen-Förderung rechnen dürfen“, wie Bürgermeister Alexander Guhl bei einem Treffen mit den Sparkassenvorständen Heinz Rombach und Wolf Morlock betonte. Die Vorstände zeigten sich ebenfalls erfreut, „dass neben der vor Jahren eigens ins Leben gerufenen Sparkassen-Kulturstiftung nun auch viele Vereine aus allen Sparten direkt von unserer Sparkasse gefördert werden können“ und hatten deshalb beschlossen, dem Vorschlag des Gemeinderats uneingeschränkt zu folgen und das Spendenkontingent für die Kulturstiftung, die Jugendförderung und einzelne Projektunterstützungen zur Verfügung zu stellen. Die Vorstände versicherten, dass die Geldspenden noch vor Weihnachten überwiesen werden.

Konkret bedeutet das, dass die Sparkassen-Kulturstiftung Bad Säckingen eine Zustiftung in Höhe von 22.629,50 Euro erhält. Für die Jugendförderung stellt die Sparkasse Hochrhein einen Gesamtbetrag in Höhe von 11.309,40 Euro bereit. Der Hauptanteil mit fast 4.000 Euro wird an den Turnverein Bad Säckingen gespendet, der 429 aktive Jugendliche in ihrer Mitgliederliste führt. Die zweithöchste Summe geht an den FC Wallbach in Höhe von rund 1.808 Euro bei 195 jugendlichen Mitgliedern. Aber auch der FC 08 Bad Säckingen und der Ski-Club Bad Säckingen profitieren mit jeweils rund 160 Jugendlichen von der Jugendförderung mit jeweils 1.500 Euro. Insgesamt werden zwölf Vereine für ihre Jugendarbeit berücksichtigt. Für die konkrete Projektförderung stehen die übrigen 11.320,10 Euro bereit, wobei der FC 08 Bad Säckingen für die Ertüchtigung der Flutlichtanlage eine Geldspende in Höhe von 6.420,10 Euro erhält, der Musikverein Obersäckingen 3.500 Euro für die Beschaffung neuer Uniformen und der SV Obersäckingen 1.400 Euro für notwendige Sanierungsmaßnahmen im Vereinsheim.

Aufgrund der Pandemieeinschränkungen mussten die Sparkasse und die Stadt Bad Säckingen auf einen ansonsten üblichen Spendenübergabetermin mit den begünstigten Vereinen verzichten. Bürgermeister Guhl nahm deshalb stellvertretend für alle die Geldspende entgegen.