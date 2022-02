Die Pandemie kostet richtig Geld. Die Stadt hat im vergangenen Jahr für den Kauf von Tests sowie den Betrieb des Testzentrums 718.000 Euro ausgeben müssen. Die gute Nachricht: Das Land übernimmt die Kosten. Mittlerweile seien bereits die Ausgaben der ersten drei Quartale aus 2021 abgerechnet, 533.000 Euro seien der Stadt Bad Säckingen auch bereits erstattet worden, informierte Stadtkämmerin Bettina Huber den Gemeinderat diese Woche.

Das vierte Quartal sei noch in Abrechnung. Auch in diesem Jahr wird die Stadt, beispielsweise für die Pooltests an Schulen, weitere Materialen beschaffen müssen. Damit es hier nicht zu zeitlichen Verzögerung kommt und die Stadtverwaltung flexibler reagieren kann, hat der Gemeinderat Bürgermeister Alexander Guhl in der Sitzung diese Woche eine Vollmacht erteilt, notwendige Anschaffung selber tätigen zu können. Normalerweise muss hier jedes Mal der Gemeinderat darüber beschließen. Für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 sind nur 150.000 Euro eingeplant, teilte Bettina Huber mit, was mit der ersten Bestellung bereits annähernd aufgebracht sei. Eine Überschreitung sei wahrscheinlich.

Der Gemeinderat stimmte der Ermächtigung des Bürgermeisters zu, selber zu bestellen, verlangte im Beschluss aber ausdrücklich, dass es sich um keine Investitionen handeln dürfe, sondern lediglich um Verbrauchsmaterial in Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie. Der Vorschlag von Stadtrat Hartmut Fricke, auf Vorrat einzukaufen und ein Depot für spätere Zeiten anzulegen, wurde nicht angenommen. Die Frage der Haltbarkeit solcher Materialen war den Räten und der Verwaltung doch zu unsicher.

Aktuell musste die Stadt Bad Säckingen auf dem Wege einer Eilentscheidung durch Bürgermeister Alexander Guhl bereits Ende Januar zusätzliche 40.000 Tests für die Schulen in Bad Säckingen nachbeschaffen. Diese Menge reicht gerade einmal für einen Monat. Kosten dieser Bestellung liegen bei 131.000 Euro.