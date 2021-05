von Susanne Eschbach

In der Aqualon-Therme werden die Ärmel hochgekrempelt und die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Denn bleiben die Corona-Fallzahlen weiterhin unter 100 oder sinken weiter, wird die Therme ihre Türen wieder für Besucher öffnen. „Mein oberstes Ziel ist es, unseren Gästen wieder ein Stück Alltag zurückgeben zu können“, sagt Geschäftsführer Franc Morshuis. Sieben Monate stand der Betrieb still, doch ist die Zeit genutzt worden, den Gästen künftig noch mehr Komfort zu bieten.

Aqualon-Geschäftsführer Franc Morshuis freut sich darauf, dass er der Bevölkerung mit der Öffnung der Therme wieder ein Stück vom Alltag zurückgeben kann. | Bild: Susanne Eschbach

Noch am 1. November 2020 lief der Betrieb in der Aqualon-Therme ganz normal. Nur einen Tag später war Schluss. „Nach den Erfahrungen aus dem ersten Lockdown glaubte ich noch an das Weihnachtsgeschäft“, erzählt Morshuis. Auch im Thermenhotel „Schweizerblick“ liefen bereits die Vorbereitungen für das bevorstehende Weihnachtsfest. „Ich kam aber ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen zurück“, so der Geschäftsführer weiter. Lediglich die benachbarte Rheumaklinik durfte ab diesem Zeitpunkt noch das Becken im Pavillon der Einrichtung für medizinische Therapien nutzen.

Zuversicht durch Impfrate

Um unnötige Kosten zu sparen, wurde das Innenbecken der Therme komplett geleert. Aus technischen Gründen musste das Wasser im Außenbecken drinbleiben, wurde aber nicht beheizt. Click und Collect oder Click und Meet konnte die Therme nicht anbieten. „Wir benötigen Planungssicherheit und dazu ist Stabilität notwendig“, sagt der Geschäftsführer. Inzwischen nimmt die Nachfrage seitens der Gäste täglich zu. Viele sind laut Franc Morshuis davon ausgegangen, dass sie sich einen Besuchstermin buchen könnten. „Aber das war bei uns leider nicht möglich“. Franc Morshuis ist zuversichtlich, dass angesichts der hohen Impfbereitschaft in der Bevölkerung und auch die Impfrate immer weiter steigt, die Einrichtung bald wieder dauerhaft geöffnet sein kann.

Einige Investitionen

Doch waren die Geschäftsleitung und Mitarbeiter während der vergangenen sieben Monate nicht untätig. Die technische Anlage ist überarbeitet und die Stromanlagen getestet worden. Außerdem ist die gesamte Soft- und Hardware im gesamten Haus erneuert worden. Für die Gäste heißt das, dass sie sich mithilfe eines Transponders, im gesamten Haus bewegen und verschiedene Angebote nutzen können.

Und das ganz ohne Wartezeiten. „Selbst der Kaffee oder das Brötchen im Bistro werden mittels des Armbandes erfasst“, erklärt Franc Morshuis. Erst beim Verlassen der Therme wird der angefallene an einem Automat bezahlt. Künftig ist es auch möglich, dass die Termine für alle Angebote auch bequem von zu Hause aus online gebucht und bezahlt werden können. Hotelgäste des „Schweizerblick“ erhalten den Transponder direkt beim Einchecken in das Hotel. „Das bietet den Gästen noch mehr Flexibilität und Freiheit“, ist der Geschäftsführer überzeugt.