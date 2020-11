von sk

Das Gloria-Theater Bad Säckingen verharrt derzeit in der coronabedingten November-Zwangspause. Um seinen Gästen das neue Musical Tommy Tailors Traumfabrik aber trotz aller Widrigkeiten näher zu bringen, geht das Musical-Theater an der Friedrichstraße nun neue Wege. Ab Donnerstag 12. November, ist das komplette Stück in Form eines aufwendigen Hörspiels auf einer Doppel-CD an der Theaterkasse und im Internet für 29,90 Euro erhältlich.

„Kopfhörer auf, Augen zu und die Reise beginnt“, verspricht Musical-Komponist Jochen Frank Schmidt, „es ist wirklich erstaunlich wie gut diese Show im Kopfkino funktioniert“. Und auch Produzent Alexander Dieterle freut sich über das neue Produkt, „viele Gäste hatten Tickets für das neue Musical bereits fest als Weihnachtsgeschenk geplant. Nun sind viele verunsichert. Das Hörspiel ist da eine perfekte Alternative und macht definitiv Lust eines Tages die Show live zu erleben.“

Mit stehenden Ovationen waren die bisher sieben Vorstellungen von Tommy Tailors Traumfabrik vom Publikum gefeiert worden. Und sobald es die Lage zulässt, wird weitergespielt. Eine Verlängerung bis Ende Mai 2021 ist bereits geplant. „Bis dahin kann man die Vorfreude durch das Hörspiel mit jedem mal Hören etwas steigern“, verspricht Jochen Frank Schmidt.

Die Theaterkasse des Gloria-Theaters sowie das Kartentelefon sind auch während der Corona-Pause Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Hier kann das neue Hörspiel gekauft beziehungsweise auch unter der Telefonnummer 07761/64 90 bestellt werden.