Während die grün-regierte Landesregierung gerne über Energie- und Wärmewende redet, legt ein Unternehmen mit mittelbarer Landesbeteiligung jetzt eine Insolvenz hin, die bundesweit für Ärger sorgt. Betroffen von der Insolvenz des Biogashändlers Bmp Greengas sind wie berichtet auch die Stadtwerke Bad Säckingen, mutmaßlich mit Millionenschaden. Der SÜDKURIER hat bei den örtlichen Landtagsabgeordneten nachgefragt, ob die Landesregierung einschreitet. Denn es geht neben dem rein wirtschaftlichen Ausfall auch um einen erheblichen Flurschaden für grüne Energie allgemein. Die Insolvenz wird zum Politikum.

Eigentumsverhältnisse und Bedeutung Der Biogas-Händler Bmp Greengas GmbH, München, ist nach eigenen Angaben mit einem Handelsvolumen von vier Terawattstunden/Jahr führend im europäischen Biomethanmarkt. In der politisch gewollten Wärmewende spielt das Unternehmen mithin eine Schlüsselrolle. Das Insolvenzverfahren in Selbstverwaltung gegen Bmp Geengas wurde letzte Woche eingeleitet. Eigentumsverhältnisse: 2017 kaufte die Erdgas Südwest GmbH, Ettlingen, die Bmp Greengas als Tochterunternehmen. Die Erdgas Südwest gehört ihrerseits der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (79 Prozent) und der OEW Energie-Beteiligungs GmbH (21 Prozent). Die OEW, die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke, sind ein Zusammenschluss von neun Landkreisen (Alb-Donau-Kreis, Biberach, Bodenseekreis, Freudenstadt, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sigmaringen, Zollernalbkreis). Die EnBW wiederum gehört zu 48,8 Prozent dem Land Baden-Württemberg und zu 46,75 Prozent den OEW sowie kleinen Aktionären.

Bad Säckingens Stadtwerke-Chef Dirk Scheffner und Bürgermeister Alexander Guhl kritisieren, dass die landeseigene EnBW ihre Tochter insolvent gehen lässt. Denn die Insolvenz habe das Potenzial, die Wärmewende auszubremsen. Da stehe auch die Landesregierung in der Verantwortung.

„In der aktuellen Lage ist es wichtig, die unternehmerische Fehlleistung der Bmp Greengas GmbH klar zu benennen und von der Strategie des Landes zu trennen“ – Niklas Nüssle, Landtagsabgeordneter der Grünen | Bild: Lena Lux

Schlechtes Management ist keine Landesveranwortung

Doch ein grüner Landespolitiker beurteilt das anders. Der Waldshuter Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle (Grüne) sieht die Situation ausschließlich als Ergebnis schlechten Managements. „In der aktuellen Lage ist es wichtig, die unternehmerische Fehlleistung der Bmp Greengas GmbH klar zu benennen und von der Strategie des Landes zu trennen,“ findet Nüssle.

Zumindest benennt er diese „unternehmerischen Fehlleistungen“ klar: Der Biogas-Händler Bmp Greengas habe Verträge über Biogaslieferungen abgeschlossen, die er zuvor nicht durch entsprechende Einkaufsmengen bei den Erzeugern abgesichert habe. Das heißt im Klartext: Die Bmp hat mit Biogas gehandelt, das sie gar nicht besaß und für das sie auch keine Kaufoption hatte. Die Folge: „Dadurch können die Verträge nicht im vereinbarten Umfang erfüllt werden“, so Nüssle.

Allerdings sind die Turbulenzen um Bmp Greengas für den grünen Abgeordneten kein Systemproblem, sondern in erster Linie das Problem des Missmanagements bei Bmp Greengas. Denn Kunden anderer Biogas-Firmen erhielten weiterhin ihre Lieferungen. Nüssle: „Das zeigt, es gibt keinen Grund, den Ruf grüner Energie schlecht zu machen.“

Wenn es sich laut Nüssle also eher um einen Einzelfall unternehmerischen Versagens handelt, trifft es dennoch einen Staatsbetrieb. Steht die Landesregierung also doch in der Verantwortung?

Der Landtagsabgeordnete bestreitet dies, rechnet die verschachtelten Anteilsverhältnisse vor und führt als Argument unternehmensrechtliche Schranken ins Feld. Das Land sei weder bei Bmp Greengas, noch bei der Mutter Erdgas Südwest direkter Gesellschafter. „Die Landesregierung darf also gar nicht einfach in die Aktiengesellschaft und schon gar nicht in das operative Geschäft der Bmp Greengas GmbH eingreifen“, erklärt Nüssle.

Schaut das Land also der Bmp Greengas-Pleite tatenlos zu?

Das Land sehe sehr wohl die politische Dimension der Insolvenz, räumt der Abgeordnete ein. Deshalb sei die Landesregierung, namentlich Finanzminister Danyal Bayaz, „in intensiven Gesprächen mit der EnBW“. Was „intensive Gespräche“ im Polit-Sprech auch immer heißen – offenbar sehen die Landesgrünen den politischen Flurschadens für Klima- und Wärmewende und suchen nach einer gangbaren Lösung. „Daher sind wir auf allen Ebenen, so es in unserer Macht steht, mit Nachdruck aktiv“, so Nüssle.

Das Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Bad Säckingen auf dem Brennet-Areal sollte eigentlich bei der Wärmewende helfen. Nur: Nach der Insolvenz von Bmp Greengas müssen die Stadtwerke möglicherweise wieder auf fossile Energieträger zurückgreifen. | Bild: Stadtwerke Bad Säckingen

Im Übrigen stehe er auch in engem Kontakt mit den Bad Säckinger Akteuren. Es sei ihm wichtig, dass die Stadtwerke Bad Säckingen weiter auf dem Weg ihres Fernwärme-Konzeptes bleiben – unabhängig von den Auswirkungen der unternehmerischen Fehlleistung bei Bmp Greengas.

Verband kommunaler Unternehmen spricht von 150 Millionen Euro Schaden

Bekanntlich sind die Bad Säckinger nicht die einzigen betroffenen Stadtwerke. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) bezifferte in seiner Pressemitteilung den möglichen Schaden für betroffenen Stadtwerke deutschlandweit auf mindestens 150 Millionen Euro. Das habe eine Nachfrage der VKU bei Mitgliedsbetrieben ergeben.

Laut VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing bekämen 87 Prozent der Bmp-Kunden aus dem Stadtwerkebereich künftig 40 Prozent weniger als die vereinbarten Liefermengen bei gleichzeitig höheren Preisen – im Durchschnitt 35 Prozent mehr. Bei dieser Hausnummer kann sich der Bad Säckinger Stadtwerke-Kunde schon mal auf die Preiserhöhung im kommenden Jahr einstellen.

Die Bmp-Mutter EnBW macht derweil satte Gewinne

Übrigens meldete die EnBW vergangene Woche für das erste Halbjahr einen Konzernüberschuss über den Erwartungen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro. Dass das Karlsruher Unternehmen bei diesen Zahlen eine indirekte Tochter in die Insolvenz gehen lässt, findet bei vielen in der Branche kaum Verständnis.