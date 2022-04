Bad Säckingen vor 1 Stunde

Hobbygärtner aufgepasst: Bad Säckingens schönster naturnaher Garten wird gesucht

Am 22. April startet ein Wettbewerb des örtlichen BUND, an dem sich alle Haus- und Schrebergärtner in Bad Säckingen und seinen Stadtteilen beteiligen können. Der Artenreichtum soll gefördert werden.