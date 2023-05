Als zweiter Teil der Jubiläumswanderung zur 650-Jahr-Feier von Rippolingen führte der Schwarzwaldverein Bad Säckingen dieser Tage eine Grenzsteinerkundung im westlichen Teil des Rippolinger Gemarkungsgebiets. Die Wanderung hatte vom Treffpunkt Rathaus als Endziel den sogenannten Dreimärker-Grenzstein beim Eggbergbecken. Als Vertreter des verhinderten Ortsvorstehers Franz Stortz konnte Thomas Fischer rund 30 heimatkundlich Interessierte sowie Wanderführer Gottlieb Burkart, Fachwart für Kultur und Heimat, willkommen heißen.

Burkart stellte die Wanderung unter das Motto „In der Landschaft lesen“. Bei aufmerksamer Beobachtung sind auf Schritt und Tritt die Spuren des Wirkens und Arbeitens der Vorfahren sicht- und spürbar. Sichtbar wird dabei, dass es nicht immer „eine gute alte Zeit“ war. Wichtig wäre es, so Burkart, das noch vorhandene Wissen wieder in Erinnerung zu rufen und der nächsten Generation weiterzugeben.

Die erste Entdeckung war eine gemauerte Grube. Nach lebhafter Diskussion unter Einheimischen war man sich einig, dass es sich bis in die 1930er-Jahre um den örtlichen Schießstand handelte und nicht um eine militärische Befestigungsanlage.

Zwischen den Fluren Wühre und Wacholderhalde ging es nordwärts auf einem etwas versteckten Pfad oberhalb der Gemarkungsgrenze, die der Heimbach hier bildet. Sichtbar wurde dabei der alte Weg in das enge Tal, der über weite Strecken nur durch eine Befestigung mit starkem Mauerwerk mühsam befahrbar gemacht werden konnte. Am Kreuzungspunkt mehrerer alter Wege hatte Bruno Huber eine überraschende Geschichte zu erzählen: Die mächtige Eiche wird „Duume-Eiche“ (Daumen-Eiche) genannt, nach einer überlieferten Begebenheit.

Weiter ging es auf dem Heimbachrütteweg und nach mehrfacher Überschreitung der Gemarkungsgrenze (dem Grenzverlauf zu folgen ist nur an wenigen Stellen begehbar) zum Katzenmoos. In einem dortigen Grenzstein ist die Jahreszahl 1620 eingemeißelt. Weitere interessante Eingravierungen zeigen den Säckinger Sack sowie ein eingehauenes Doppelkreuz, das eine Teilnehmerin als Zeichen für einen Klosterbesitz deutet. Anhand dieses Steines wies Burkart auf die Bedeutung der Kleindenkmale hin. „Es ist Aufgabe unserer Gesellschaft und eines jeden, diese zu bewahren. Insbesondere durch die moderne Waldbewirtschaftung mit großen Maschinen sind sie heute stark gefährdet.“ Am Katzenmoos ist ein eindrucksvoller Hohlweg noch vorhanden. Weitere noch im Säckinger Stadtwald existierende, meist sehr steile Hohlwege, haben sich als unbefestigte Wege über viele Jahrhunderte erhalten und legen damit ein Zeugnis über das mühsame Wirken unserer Vorfahren ab.

Der weitere Verlauf führte wieder nahe an die Gemarkungsgrenze. Die Grenzsteine mit den Nummern 447 bis 454 sind geschichtlich besonders interessant, denn sie stehen meist zu zweit. Jeweils ein sehr alter Felsstein, als Grenzstein nur kenntlich gemacht mit einem Kreuz, später mit einen großen M, was Markstein bedeutet, bevor dann der Säckinger Sack und die Nummerierung angebracht wurden; und später mit einem zweiten, behauenen Stein ergänzt, der bei der badischen Waldvermessung in den 1830er-Jahren gesetzt wurde und Landeskoordinaten erhielt. Außerdem konnten die Wanderer noch anhand der historischen Panoramakarte des Schwarzwaldvereins eine Aussicht auf die Juraberge genießen. Der Abschluss bildete ein von der Ortschaftsverwaltung spendierten Grillhock.