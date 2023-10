Bad Säckingen – „Die Harfe ist nicht intuitiv, sie ist intellektuell“. Das sagt Silke Aichhorn, viel beschäftigte Reise-Harfenistin, über ihr Instrument. Die Einspringerin „schickte uns der Himmel“, so Kulturreferentin Christine Stanzel. Schließlich gilt die Harfe ja als ein himmlisches Instrument. Aichhorns Harfenrecital „Frohlocken leicht gemacht“ mit ihrem „Himmelsinstrument“ und eigener Moderation war eine unterhaltende Angelegenheit, zumal man Harfe hier selten hört. Zudem gab die Künstlerin aus Oberbayern, die eine der meistgespielten Harfenistinnen im Rundfunk ist, 30 CDs und zwei Bücher herausgebracht hat und im Jahr 40.000 Kilometer hinter sich bringt, einen äußerst anregenden Überblick über die Musik für Harfe. Das war nicht nur lehrreich und instruktiv, sondern dank ihrer skurrilen Geschichten und Anekdoten mit viel Humor gewürzt.

Die „Extrem-Harfenistin“ beherrscht ihr Instrument mit einer Selbstverständlichkeit, schleppt sie es doch im Zug mit sich und über Gleise, wenn es im Tunnel brennt, stopft es selber ins Taxi, um noch rechtzeitig zum Termin zu kommen – als Musikerin erlebt man was. Und ihre Geschichten, von denen sie an diesem Abend ein paar vorstellt, erzählen vom aufregenden Alltag einer selbständigen Musikerin und wie abenteuerlich das Leben auf Konzerttour ist. Es sind wahre Begebenheiten einer sehr erfolgreichen Harfenistin mit der Lizenz zum Zupfen. Ihr Instrument spielt sie sehr strukturklar, durchsichtig, virtuos und, wo es sein muss, gefühlvoll. Kurzum: also meisterhaft.

Sie gibt den Stücken Schwung und Dynamik. Sei es ein Arrangement der „Moldau“ von Smetana, das jazzig-swingende „Take a break“ ihrer österreichischen Kollegin Monika Stadler, sei es ein Originalwerk aus Frankreich, etwa das Impromptu caprice von Gabriel Pierné mit hohen technischen Herausforderungen wie unangenehmen Pedalstellen oder der Türkische Marsch nach Mozart in der Jazzversion von Fazil Say.

In ihrem Programm präsentiert Silke Aichhorn eine große Palette an Stil- und Spielmöglichkeiten und führt das ganze stilistische Spektrum der Harfenmusik vor, von den harfentypischen Glissandi und Arpeggien im „Schwanensee“-Motiv bis zu den aufregenden zeitgenössischen Klängen des jungen norwegischen Komponisten Uno Alexander Vesje für Harfe und Amsel. In seinem Stück „Das Leben zieht vor meinem Auge vorbei“ gab es zur Soloharfe noch eine zweite Harfenstimme, die der Komponist selber eingespielt hat, und viel Vogelgesang. Harfe, wie man sie sonst nicht so kennt.