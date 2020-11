von Michael Gottstein

Der für Sonntag, 22. November, geplante Suppensonntag im Gemeindesaal von Heilig Kreuz muss wegen der Infektionsschutzauflagen ausfallen. Stattdessen wird er sechs Tage später in alternativer coronasicherer Form stattfinden. Eine Absage kam für die Veranstalter nämlich nicht in Frage, denn die Menschen in Uganda sind auf den Erlös dringend angewiesen. Natürlich wird die namensgebende Suppe nicht fehlen.

Martina Robert und Claudia Jacobasch vom Gemeindeteam St. Fridolin, Waltraud Wunderle vom Team Wallbach sowie die Ehrenamtlichen von der Znüni-Afrikahilfe werden am Samstag, 28. November, von 9 bis 13 Uhr, an einem Verkaufsstand vor dem Kaufhaus May in der Schützenstraße weihnachtliches Gebäck, abgepackten Kuchen, Selbstgemachtes, Wollsocken, „G‘schenkli us de Chuchi“ und vieles mehr anbieten. Die Kürbissuppe gibt es zum Mitnehmen (neudeutsch: To go). Aber im Unterschied zu dieser modisch gewordenen Darreichungsform wird sie nicht in umweltbelastendem Wegwerfgeschirr serviert. Sie wird vom Bildungszentrum Christiani gekocht, sterilisiert und in Glasflaschen zu je einem halben Liter abgefüllt.

Die Suppe kann telefonisch vorbestellt werden bei Claudia Jacobasch (07761/59175 und jacobaschc@web.de), und auf Wunsch wird sie den älteren Mitbürgern auch nach Hause geliefert. Der Erlös dieser Aktion kommt den Hunger und Not leidenden Menschen in der Gemeinde des ugandischen Pfarrers Peter Basaliza Mubunga sowie der von ihm aufgebauten Krankenstation St. Joseph Moscati zugute. Der Suppensonntag war bisher immer eine wichtige Einnahmequelle für die Ugandahilfe.

„Wir möchten natürlich den Menschen in Uganda helfen, aber auch ein Signal an die Besucher des Suppensonntags senden und zeigen, dass wir für sie da sind“, erklärt Claudia Jacobasch. Gerade die älteren Menschen hätten sich darauf gefreut, am Suppensonntag den Mittag in Gesellschaft zu verbringen. „So können wir trotz Corona etwas anbieten.“

Dass die Menschen in Uganda heute gleich dreifach leiden – unter der Trockenheit, dem Virus und den Folgen des Lockdowns – zeigt ein Brief des Pfarrers Peter Basaliza Mubunga, in dem er den Menschen in Bad Säckingen für die Unterstützung dankt. Weil in dem zentralafrikanischen Land zu wenig Regen gefallen ist, vertrocknet rund 70 Prozent der Ernte auf dem Feld. Viele Menschen haben wegen des Lockdowns ihre Verdienstmöglichkeiten verloren, was dazu führt, dass die Hungersnot noch vergrößert wird und sich viele Familien keine medizinische Hilfe leisten können. Father Peter konnte nicht, wie sonst üblich, zur Ferienvertretung nach Deutschland kommen, womit eine Einkommensquelle wegfiel. Da die Kirchen in Uganda zeitweise geschlossen waren, fehlen ihm auch die Spenden der Gottesdienstbesucher.

Die Zahl der Menschen, die in der Krankenstation um medizinische Versorgung bitten, nimmt stetig zu. „Es herrscht komplettes Elend und eine Situation voller Leid auf allen Seiten“, schreibt der Pfarrer. Dank der bisherigen Spenden aus Bad Säckingen konnte er mehrfach das Hauptnahrungsmittel Cassava-Mehl in den Dörfern verteilen lassen. In der Klinik bekommen die Menschen Hilfe und Medikamente, auch wenn sie nichts bezahlen können. Für Schüler und Studenten wurden Radios angeschafft, damit sie weiterhin am Unterricht teilnehmen können.