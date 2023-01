von Susanne Eschbach

Der 1. März ist der Stichtag, an dem sich die Schüler der Abschlussklassen in allgemeinbildenden Schulen für ihren weiteren Werdegang entscheiden müssen. An diesem Tag endet die Bewerbungsfrist für eine Anmeldung an den beruflichen Schulen wie Hauswirtschaftsschule, Rudolf-Eberle-Schule und Gewerbeschule.

Weil jede Berufsschule mehrere Abschlüsse anbietet, bieten die drei Berufsschulen am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. Januar, zwei Infoabende an. Dazu sind nicht nur die Schüler, sondern auch Eltern und Auszubildende eingeladen. Die Veranstaltung am Mittwoch richtet sich an die Schüler, die einen Mittleren Bildungsabschluss anstreben. Der Donnerstag ist für die Schüler, die im Herbst einen Hauptschulabschluss erreichen. „Es ist wichtig, dass sich die Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, intensiv darüber informieren, welchen beruflichen Weg sie künftig einschlagen möchten“, appelliert Erika Breiling, Leiterin der Rudolf-Eberle-Schule.

Die Hauswirtschaftliche Schule stellt am 18. Januar von 19.30 bis 20.30 Uhr im Raum 11/12 im ersten Obergeschoss das Sozialwissenschaftliche Gymnasium und das Einjährige Duale Berufskolleg Fachrichtung Soziales vor. Damit sich Interessenten für den kaufmännischen Zweig, das Wirtschaftsgymnasium informieren können, wird diese Schulart mit dem zweijährigen Berufskolleg Fremdsprachen, dem Kaufmännischen Berufskolleg I und II sowie dem einjährigen Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife Fachrichtung Wirtschaft um 18.30 Uhr im Foyer der Rudolf-Eberle-Schule vorgestellt. In der Gewerbeschule dreht sich ab 19.30 Uhr alles um das Einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife Fachrichtung Biologie und Fachrichtung Technik.

Hauptschüler, die sich verbessern möchten, erhalten die Chance in der Ausbildungsvorbereitung. Infos dazu und über die zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft, Ernährung/Gesundheit und Pflege, gibt es am 19. Januar in Raum 11/12 im ersten Obergeschoss sowie im Foyer der Rudolf-Eberle-Schule und der Gewerbeschule um 18.30 Uhr. Auch zur zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft in der Rudolf-Eberle-Schule, der einjährigen Berufsfachschule (Farb- und Holztechnik, Körperpflege und Maltechnik) sowie die zweijährige Berufsfachschule (Holz- und Metalltechnik) gibt es Informationen im Foyer der Gewerbeschule.