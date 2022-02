von Gerd Leutenecker

Die Macher des Gloria-Theaters haben erstmals eine Tommy Tailors Stadtrallye angeboten – und zahlreiche Teilnehmer aller Altersklassen haben sich das am Sonntag nicht entgehen lassen. Das Musical-Theater hat eine viele Fans.

An sechs Stationen zwischen Badmattenpark, dem Vita-Parkplatz und dem Scheffelpark rund ums Gymnasium konnte mit etwas Geschick und der nötigen Kreativität einiges an Story, Spaß und Spiel vom wieder aufgenommenen Musical erlebt werden. „Ich kenn das“: Ein Mädchen war Feuer und Flamme für die Stadtrally. „Ich hab das Musical natürlich mit Mama schon gesehen, war toll“ – und am Sonntagmorgen wollte sie als erste die Stadtrally meistern.

Schon an der ersten Station war die Begeisterung groß. Der Zauberstab für Träume musste gerettet werden. Ein kostümierter Darsteller motivierte redegewandt zum geschickten handeln, nur die Berührung vom originalen Traumstab im Musical lässt die Traumwelt wieder aufleben. Die Luella-Darstellerin aus der Fantasie-Welt ging gerne bei der Stadtrallye mit auf Reisen.

Produktionsleiterin Alicia Stock hatte die Idee zur Tommy Tailors Stadtrallye, was bei den Mitarbeitern und Komparsen im Ensemble sofort auf freudige Kreativität gestoßen ist. Hier ein Memoryspiel mit Szenen vom Musical oder dort den Froschgang vorführend – die ersten 20 Teilnehmer waren bereits nach einer halben Stunde wieder am Fotopoint vor dem Gloria-Theater angelangt.

Passend zur Fasnachtszeit war die Kinderschminkaktion beliebt, etwas grelle Schminke konnte den Tag nur versüßen. Als Gewinn winkt unter allen Teilnehmer vom Sonntag ein VIP-Musicalabend mit einer Backstage-Führung.