von Susanne Eschbach

Das Teststäbchen gerade halten und tief in die Nase einführen. Nur so ist gewährleistet, dass genug Material am Wattestäbchen haften bleibt. Und dann gibt es natürlich noch einige weitere Schritte richtig und gewissenhaft durchzuführen.

Es ist eine Menge Fingerspitzengefühl und Genauigkeit notwendig, um einen Corona-Schnelltest korrekt zu machen. Um den Kunden des Bad Säckinger Einzelhandels noch mehr Service und vor allem Sicherheit beim Besuch ihrer Einkaufsstadt bieten zu können, hat der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen daher jetzt seine Mitglieder schulen lassen. Dabei sei nicht nur Ziel bei den Kunden und Gästen einen Schnelltest durchführen zu können, um diesen einen unbedenklichen Einkauf oder den Besuch in einer Gaststätte zu ermöglichen. „Auch die eigenen Mitarbeiter können getestet werden, was wiederum den Kunden und Gästen Sicherheit geben kann“, erklärt Elisabeth Vogt, die Vorsitzende des Stadtmarketingvereins.

Angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen und den damit verbundenen Lockerungen, haben inzwischen Einzelhandel und Gastronomie wieder geöffnet. Trotzdem wird zum Beispiel für einen Restaurantbesuch ein negativer Corona-Test vorausgesetzt, sofern der Gast nicht schon vollständig geimpft oder von Covid-19 genesen ist. „Es gibt nichts Frustrierendes, als einen Einkaufsbummel machen zu wollen und nirgends eine Möglichkeit für einen Test zu finden“, erzählt Elisabeth Vogt aus eigener Erfahrung. Das soll Besuchern in Bad Säckingen erspart bleiben.

Insgesamt 33 Einzelhändler und Gastronomen haben sich an zwei Tagen von Sherepreet Schwer, THW-Mitglied und Rettungsdienst-Mitarbeiter beim DRK, schulen lassen, damit sie künftig selbst Covid-19-Schnelltests durchführen dürfen. Die Teilnehmer erhalten im Anschluss an die Schulung nicht nur ein Zertifikat, dass sie testen dürfen, sondern sie können den Getesteten auch eine Bestätigung ihres negativen Testergebnisses ausfüllen, die dann auch in anderen Einrichtungen 24 Stunden lang vorgelegt werden kann.

Wichtig ist neben dem eigentlichen Test auch die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen, um sich selbst, aber auch den Getesteten zu schützen. „Natürlich gilt es, bei dem Test den entsprechenden Abstand einzuhalten“, erklärt Schwer. Bei kleinen Räumen muss ein Schutzanzug getragen werden. „Ist der Raum groß genug und gut durchgelüftet, reichen Einmalhandschuhe“, so der Experte weiter.

Sherepreet Schwer vom Technischen Hilfsdienst (THW) Bad Säckingen hat die Einzelhändler und Gastronomen von Pro Bad Säckingen geschult. Bilder: Susanne Eschbach | Bild: Susanne Eschbach

Gleichzeitig macht der Schulungsleiter auch darauf aufmerksam, das ein Test nur eine Momentaufnahme ist. „Es kann sein, dass der Test negativ ausfällt und 20 Minuten steckt sich der Getestete dann an.“ Ein Test zeige auch erst drei Tage nach der Ansteckung positiv an. Der Tester ist jedoch nicht haftbar, sollte ein Kunde nach negativ ausgefallenem Test und später doch als infiziert herausstellen.

Damit die ausgehändigte Bestätigung für den Getesteten gültig ist, muss er mit einem Stempel der Stadt Bad Säckingen, aber auch mit dem jeweiligen Firmenstempel versehen sein. Fällt ein Test positiv aus, ist der Getestete verpflichtet, einen PCR-Test durchführen zu lassen. „Wir möchten unseren Kunden und Gästen das gute Gefühl geben, dass sie bei uns Willkommen sind und nach Herzenslust shoppen können“, so Vogt zum Abschluss.

