Bei dem Feuer am 17. August 1272 brennt auch das Fridolinsmünster komplett ab. Die Gebeine des Heiligen Fridolin überstehen das Unglück.

Schon häufig wurde in der Geschichtsforschung bedauert, dass es für Säckingen so wenige Schriftstücke und historische Unterlagen aus der Zeit vor dem Jahr 1272 gibt. Die Ursache ist der große Stadtbrand, der sich in jenem Jahr ereignete und dem