Reges Treiben herrschte am Samstag den ganzen Nachmittag über im und um das Gelände des Rehaklinikums Bad Säckingen. Die Klinik hatte bei strahlendem Sonnenschein zu einem Herbstfest mit Attraktionen und Spielen für groß und klein eingeladen und zeigte den vielen Gästen, wie wichtig und vielfältig ein Rehaklinikum sein kann und wie vielfältig die Region ist.

Der Geschäftsführer des Rehaklinikums Peter Kaiser begrüßte die zahlreichen Besucher des Herbstfests. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Vom Sparferkel bis zum mittelalterlichen Gemüseeintopf

Geschäftsführer Peter Kaiser versicherte den Besucherinnen und Besuchern in seiner Eröffnungsrede, dass sie bei einem Rundgang über das Herbstfest „vielfältige Angebote für klein und groß finden und satt und zufrieden sein werden“. Er freue sich auf den Tag und vor allem, dass das Wetter mitgemacht habe. So sorgten neben den Unterhaltungsangeboten auch viele kulinarische Angebote wie Spanferkelweckle, Bratwurst, ein mittelalterlicher Gemüseeintopf, süße und salzige Churros, Suppen, Eis und mehr den ganzen Nachmittag über für das leibliche Wohl der Gäste.

Die Tänzerinnen der Young Stage Academy begeisterten die Zuschauer. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Die Einrichtung Die Rehaklinik Bad Säckingen ist eine Fachklinik für die Rehabilitation von Patienten mit degenerativen Erkrankungen des Haltungs-und Bewegungsapparats, orthopädischen und entzündlich rheumatischen Erkrankungen und chronischen Schmerzpatienten. Ebenso für Patienten nach operativen Eingriffen wie dem Hüft- oder Kniegelenkersatz sowie Patienten mit Gefäßerkrankungen. Die Rehaklinik verfügt über 200 Betten. Informationen unter www.rkbs.de

Auf der Showbühne war ordenlich was los

Auf der Showbühne im Innern der Klinik unterhielten die verschiedensten Akteure die Gäste. Den Anfang machten die kleinen Tanzmäuse von der Tanzschule Glücksmomente aus Wehr. Die kleinen Tänzerinnen verzauberten das Publikum sofort, das dann auch begeistert applaudierte. Sie hätten die Lieblingstänze der Kinder getanzt, die diese auch selbst ausgesucht hätten, erklärte Leiterin Anastasija.

Akrobatik auf der Laufkugel zeigten die beiden Artistinnen vom Zirkus Papperlapapp aus Bad Säckingen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Auch der Zirkus war mit dabei

Auch die Young Stage Academy aus Laufenburg bekam reichlich Beifall für ihre Darbietung. Zum Staunen brachte die Zuschauer dann der Zirkus Papperlapapp aus Bad Säckingen, der gleich mehrfach auftrat. Einradfahren, Jonglieren mit Bällen und Kegeln, Kunststücke mit dem Diabolo und Akrobatik auf der Laufkugel – die zahlreichen Zuschauer waren hin und weg.

Für die Kinder gab es jede Menge Programm. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Großes Programm für Kinder

Aber auch abseits der Bühne auf dem Klinikgelände gab es einiges zu entdecken. Neben den zwei Hüpfburgen für Kinder war der Flohzirkus im Zauberer-Zelt immer wieder von staunenden Kindern umlagert. Auch das Bogenschießen lockte immer wieder Kinder an. Ein anderer Anziehungspunkt war das Kinderschminken. Im Vorraum der Klinik konnten die Kinder basteln, malen, Märchen anhören. Gerne gingen die Kinder auch in das Kindertheater.

Der DRK-Ortsverein Bad Säckingen zeigte Erste Hilfe beim Erwachsenen und Kleinkind. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Rund um die Gesundheit

Am Stand der Rippolinger Doppelaxtfreunde versuchte sich der eine oder andere Besucher im Axtwerfen. Erste Hilfe am Erwachsenen und Kleinkind zeigte das DRK Bad Säckingen. Interessierte konnten auch das Innere eines Einsatzwagens in Augenschein nehmen und sich erklären lassen. Die Krankenkasse AOK Hochrhein-Bodensee wiederum war mit einem Gesundheitsstand und jeder Menge Informationen vertreten. Auch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hatte einen Stand vor der Klinik.

Im Innenbereich der Klinik gab es außerdem weitere Angebote wie Vorträge, Kräuterquark oder ein Sinneparcours. Auch am Glücksrad konnte gedreht und auf einen Gewinn gehofft werden. Die Rheumaliga und die Akademie für Gesundheitsberufe waren beim Herbstfest ebenfalls vertreten. Insgesamt war das Herbstfest ein voller Erfolg.

