von Susanne Eschbach

2005 hat Helmar Burkhart den Altstadtlauf mit ins Leben gerufen und war seither der Kopf des Organisationsteams. Jetzt tritt er zurück. „Es braucht regelmäßig neue Köpfe mit neuen Ideen“, sagt er. „Eine Veranstaltung ins Leben zu rufen ist das Eine, sie am Leben zu erhalten das Andere. Damit Letzteres auf Dauer gelingt, muss auch das Team, das die Veranstaltung vorantreibt, immer wieder personelle Veränderungen erfahren.“ Burkhart hat Holger Ahlers als seinen Nachfolger vorgestellt, der seit Jahren zum Trompeterlauf-Team gehört.

Der Rücktritt ist Burkhart nicht leicht gefallen. Dennoch: „Ich bin niemand, der sich krampfhaft an einem Amt festkrallt.“ Er hat die 15 Jahre mit der Organisation des heutigen Trompeterlaufs mit jährlich mehr als 1000 Teilnehmern genossen. Normalerweise wäre der 15. Juli sein großer Tag gewesen, auf dieses Datum war der Trompeterlauf geplant. „Ich hätte mich gerne noch einmal von allen verabschiedet“, sagt er. Der Lauf musste auch in diesem Jahr wegen Corona abgesagt werden. „Wir haben es uns gut überlegt“, so Holger Ahlers. „Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir richtig entschieden“.

Im Vorjahr haben die Macher bis zur letzten Minute gezögert, in der Hoffnung, dass die 16. Ausgabe starten kann. „Wir waren vorbereitet und alles war organisiert“, so Burkhart. „Aber wir hoffen jetzt auf das kommende Jahr“, sagt Ahlers. Die Sponsoren bleiben weiterhin am Ball, was die Organisatoren besonders freut.

Burkhart erinnert sich gerne an die Jahre mit dem Trompeterlauf, der am 21. Juli 2005 als Altstadtlauf zum ersten Mal gestartet ist. Dazu hatten sich 1236 Läufer angemeldet, 783 Kinder und Jugendliche sowie 453 Erwachsene. „Es war ein endloser Läuferbandwurm der sich damals die Steinbrückstraße bis zum Münsterplatz hinunterzog.“

Immer wieder Neuerungen

Seither war der Altstadtlauf, der seit 2018 Trompeterlauf heißt, ein fester Bestandteil im Bad Säckinger Veranstaltungskalender. „Im Jahreskalender war der Donnerstag zwei Wochen vor den Sommerferien für den Trompeterlauf gesetzt“, so Burkhart. Immer ist Neues eingebaut worden. „Unser Motto war stets: ‚Stillstand ist Rücktritt‘“, erklärt er. „Gerne möchte ich mich bei allen bedanken, die dem Stadtlauf über die Jahre die Treue gehalten und die Veranstaltung unterstützt haben.“