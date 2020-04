Niederhof (gru) War doch klar, dass „Hundert“, der 2018 quasi aus dem Nichts in den Bücherhimmel geschossene Bestseller von Heike Faller, keine einsame Sternschnuppe bleiben würde. Das wundervolle Bilderlesebuch, das auf 100 Doppelseiten die Stationen des Lebens (nach)zeichnet, wurde mehrfach nachgedruckt, in 15 Sprachen übersetzt und seither nahezu überall auf dem Globus gelesen und verschenkt. Nun hat die aus Niederhof stammende Autorin eine Hommage „Freunde. Was uns verbindet“ nachgelegt. Erneut schuf sie gemeinsam mit dem kongenialen Illustrator Valerio Vidali einen Schmöker im Faller-Style – ein Werk ohne Anfang und ohne Ende.

Heike Faller aus Niederhof hat ein neues Buch, „Freunde – was uns verbindet“ veröffentlicht. Bild: Paul Bohnert | Bild: Paul Bohnert

Der Einstieg macht neugierig, kann aber durchaus auch erst am Schluss – sozusagen als Fazit – gelesen werden: „Irgendwann, in einer Galaxie namens Milchstraße, unter all den Sternen, zwischen all den Menschen, haben du und ich uns irgendwie gefunden.“ Ein Leitsatz, der das Buch prägt, und nach fast jeder Seite, fast jedem Bild, als Grundgedanke zwischen die Eindrücke huscht. In der Tat ist es erstaunlich, in dieser unglaublichen Vielfalt doch immer wieder Freunde zu finden.

„Freunde. Was uns verbindet“ von Heike Faller ist im Kein & Aber Verlag 2020 erschienen. | Bild: ©Heike Faller & Valerio Vidali, Freunde. Was uns verbindet, Kein & Aber Verlag 2020

Heike Faller beschreibt die Momente, kurz und knapp, in denen Freundschaften entstehen, fast unmerklich. Sie wachsen und gedeihen, pausieren, leben neu auf, enden vielleicht – bleiben aber unvergessen. „Freunde“ bleiben, egal wie viele Menschen in unser Leben kommen und gehen. Beschrieben werden Momente, die Freundschaften begründen, aber auch prägen – oder auf die Probe stellen.

Sie werden in vielsagenden Illustrationen und wenigen Worten beschrieben. Je sparsamer die Buchstaben, umso verschwenderischer leuchten die Farben und die Eindrücke aus Vidalis Bildern auf jeder Doppelseite. Momente in einer Vielfalt, die wohl jeder Lesende einmal in seinen Freundschaften erlebt hat – große Momente, kleine Momente. Alle aber Mosaiksteine einer Freundschaft.

Niederhof "Hundert": Heike Faller, die in Niederhof aufgewachsen ist, schreibt ein ungewöhnliches Buch Das könnte Sie auch interessieren

Wie „Hundert“ ist auch „Freunde“ ein Buch für nebenher, nicht für die Bibliothek. Es kann durchaus offen liegen bleiben – zum Weiterlesen, zum Betrachten, zum Bestaunen, zum Lachen und vielleicht auch zum Weinen. Das 180 Seiten dicke Werk funktioniert von vorn so gut, wie aus der Mitte oder von hinten. Es rückwärts zu „lesen“, ist vielleicht gar keine schlechte Idee.

Auf den letzten Seiten beschreibt die Autorin, wie und warum das neue Buch entstanden ist. Welche Einfälle ihr weiterhalfen, um zu ergründen, wie Freundschaften entstehen, was es dafür braucht – und weshalb manche Freundschaften eben nicht entstehen. Mit „Freunden“ schufen Heike Faller und Valerio Vidali ein weiteres gelungenes Schenk- und Verschenkbuch für Freunde – ein Leben lang.

Das Buch: Heike Faller: „Freunde. Was uns verbindet“ mit Illustrationen von Valerio Vidali, Hardcover, 180 Seiten, Kein & Aber Verlag 2020, 20 Euro.