Eine der erfolgreichsten deutschen TV-Serien kommt als Theaterstück auf die Bühne. Und das Original, in Person Tom Gerhardt als Hausmeister Krause, ist auch mit dabei. Als diese Nachricht in Theaterkreisen die Runde machte, fackelten die Macher des Gloria-Theaters in Bad Säckingen nicht lange und bewarben sich um einen der Tourtermine. Und nun heißt es am 4. Oktober tatsächlich: „Alles für den Dackel, mein Leben für den Club“ im Gloria-Theater.

Mit diesem absurden Stück Volkstheater und den beliebtesten Figuren der Fernsehserie, die mit ihren 80 Folgen die erfolgreichste deutsche Sitcom überhaupt ist, startet das Theater an der Friedrichstraße in die neue Saison. „Einen besseren Auftakt können wir uns nicht wünschen“, freut sich Intendant Jochen Frank Schmidt, „viele weitere Highlights werden in der neuen Spielzeit 2023/2024 folgen!“

Showbeginn am Mittwoch, 4. Oktober, ist um 20 Uhr. Die Tickets kosten zwischen 39 und 59 Euro. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-Theater, online unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon unter der Telefonnummer 07761 64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.