Ein Teilstück der Hauensteinstraße wird wahrscheinlich bald Einbahnstraße werden. Über einen entsprechenden Antrag soll der Gemeinderat am kommenden Montag abstimmen. Die Initiative kam von der Verkehrswacht Bad Säckingen.

Die hatte sich 2021 an die Untere Straßenverkehrsbehörde gewandt und aus Gründen der Verkehrssicherheit vorgeschlagen, die beiden Straßenabschnitte zwischen dem Hotel Schneider und dem SÜDKURIER als Einbahnstraße auszuweisen. Laut Gemeinderatsvorlage befürworten die Verkehrsbehörden und die Polizei eine einjährige Probephase.

Kreis Waldshut Mülltonnen blockieren die Gehwege und niemand kommt mehr durch? So geht das nicht! Das könnte Sie auch interessieren

Einbahnregelung nur zwischen SÜDKURIER/Hotel Schneider und Kinderhaus Rheinau

Die gesamte Hauensteinstraße reicht von der Kreuzung Scheffelstraße beim Warteck bis zur Unterführung am Zoll. Zwischen SÜDKURIER und Hotel Schneider teilt sie sich bis auf die Höhe des Kinderhauses Rheinau. Beide dieser Straßenabschnitte sind bis dato beidseitige befahrbar. Genau das soll sich ändern.

Bad Säckingen Ab August geht es nicht mehr mit dem geliehenen Fahrrad über die Grenze Das könnte Sie auch interessieren

Die Idee der Verkehrswacht: Wer von der Gießenstraße her in das Quartier Rheinau einfahren will, muss künftig den Straßenschenkel beim SÜDKURIER benutzen, der Rückweg führt über den anderen Straßenschenkel vorbei am Hotel Schneider. Da wo beide Straßen ineinander münden, beim Kinderhaus, endet auch die Einbahnregelung.

Verkehrswacht: aktuelle Praxis birgt zu viele Gefahren

Im Dezember 2021 fand vor Ort eine Verkehrsschau statt, an der neben Vertretern der Stadt (Verkehrsbehörde, Tiefbau), das Polizeipräsidium Freiburg (Sachgebiet Verkehr) und Mitglieder der Verkehrswacht teilgenommen haben. Laut Gemeinderatsvorlage hat die Verkehrswacht ihren Antrag mit der geringen Fahrbahnbreite in beiden Abschnitten begründet, die zu Gefahrenpunkten führe:

Gefahren für Radfahrer im Gegenverkehr, durch wendende Kraftfahrzeuge, parkende Fahrzeuge trotz geringer Fahrbahnbreite, unübersichtliche Einfahrt in die Gießenstraße, unübersichtliche Tiefgaragenausfahrten, fehlender Gehweg beim Hotel Schneider, intensive Fahrbahnnutzung durch Radfahrer und Fußgängern (Kindergarten).

Gemeinderatssitzung Der Bad Säckinger Gemeinderat tagt am Montag, 25. Juli, im Kursaal. Neben der Einbahnregelung in der Hauensteinstraße steht der Nachtragshaushalt auf der Tagesordnung. Es geht um einen Neuverschuldung in Höhe von 16 Millionen Euro zur Rettung der Stadtwerke und zur Weiterfinanzierung der Campusbaustelle. Außerdem wird unter anderem über die Sanierung der Roten Villa beim Scheffelgymnasium beraten wie auch über den Jahresabschluss der Parkhaus GmbH für das Jahr 2021. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.

Einbahnregelung als einjährige Probephase

Das Polizeipräsidium, die Verkehrsbehörde und der Leiter des Polizeireviers befürworten den Vorschlag. Die Stadtverwaltung Bad Säckingen schlägt dem Gemeinderat eine Versuchsphase von einem Jahr vor. Radfahren im Einbahn-Gegenverkehr soll nicht zugelassen werden.

Eine mögliche Beeinträchtigungen durch die Einbahnregelung stufen die Behörden als sehr gering ein. Anwohner seien von der Verkehrswacht befragten worden und hätten keine Einwendungen, heißt es in der Vorlage.

Da es sich um eine Änderung der Verkehrsführung auf einer Gemeindestraße handelt, muss die Stadt die Kosten tragen. Diese belaufen sich für Beschilderung inklusive Personalkosten auf rund 2200 Euro, so das Rathaus.