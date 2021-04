von sk

Der Geschäftsführer des Seniorenzentrums St. Franziskus in Bad Säckingen, Hartmut Fricke, wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde, die wegen Corona im engsten Kreis stattfinden musste, von der Vorständin des St. Josefshauses, Birgit Ackermann, in den Ruhestand verabschiedet.

Birgit Ackermann lobte in ihrer Rede die Präsenz von Hartmut Fricke vor Ort als denjenigen, der das Schiff „St. Franziskus“ steuerte. In seiner Zeit als Geschäftsführer habe er den Standort entwickelt und wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Zudem habe Fricke neue Blickwinkel in der strategischen und inhaltlichen Ausrichtung eröffnet.

Gute Führungskompetenz

Für Leiterin Tanja Zimmermann stand besonders die Führungskompetenz von Hartmut Fricke im Vordergrund, die auf Anerkennung und Wertschätzung basiere. Sein Verständnis, immer für Bewohner, Angehörige und das Personal ein offenes Ohr zu haben und deren Anliegen stets ernst zu nehmen, sei beispiellos gewesen. Per Video-Streaming grüßten Kolleginnen und Kollegen aus dem St. Josefshaus.

Die Grußbotschaften zeigten, dass nicht nur ein sachkundiger Kollege, sondern auch eine emphatische und beliebte Persönlichkeit in den Ruhestand verabschiedet wurde. Hartmut Fricke danke für das in ihn gesetzte Vertrauen und die Unterstützung, die er während seiner Arbeit als Geschäftsführer erhielt. Der Dank galt auch ganz besonders dem Team des Seniorenzentrums St. Franziskus, mit dem er in den letzten Jahren so eng und kollegial zusammenarbeiten durfte und den Kolleginnen und Kollegen des St. Josefshauses.

Rückblick auf sein Wirken

Fricke warf noch einmal einen Blick auf sein Arbeitsleben, dass mit der kaufmännischen Ausbildung in seiner norddeutschen Heimat begann. Der leidenschaftliche Werder-Bremen-Fan arbeitete nach seinem Studium in Berlin in der Diakonie und ging nach der Wiedervereinigung 1989 zum Caritasverband Bad Säckingen. Dort leitete er zunächst die Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Schließlich wechselte er zum St. Vincentius-Verein, für den er die Heimleitung des St. Marienhauses übernahm.

In den fast 17 Jahren, die er für den St. Vincentius-Verein tätig war, brachte er immer wieder die Belange der Pflegenden auf die kommunalpolitische Agenda. 2018 kam Fricke dann zum St. Josefshaus, für das er die Geschäftsführung des Seniorenzentrum St. Franziskus und die Standortentwicklung in Bad Säckingen übernahm.

Zu den Stationen seines Berufslebens meinte Hartmut Fricke, dass am Schluss das Beste gekommen sei. Das habe an diesem „unglaublichen und großartigen Team“ und der guten Dienstgemeinschaft im St. Josefshaus gelegen. Das kollegiale Miteinander und das gegenseitige, tiefe Vertrauen habe ihn am meisten beeindruckt. Seine Ansprache endete mit einer Textzeile des Songs der Rockband Grateful Dead: „Thank You For A Real Good Time!“