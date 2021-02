Bad Säckingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Harte Wochen: Quarantäne – damals und heute

Corona setzt vielen Familien zu. Auch Familie Röber bekommt die Aus- und Nebenwirkungen zu spüren. Opa Michael Röber, der in Berlin lebt, erzählte seiner Enkelin in Bad Säckingen per Skype, wie er die Quarantäne vor 60 Jahren erlebte.