Die Harpolinger Straße wird voraussichtlich im kommenden Jahr saniert. Die kleine Gemeindeverbindungsstraße zwischen Obersäckingen und den nördlichen Ortsteilen Harpolingen und Rippolingen ist durch Hangrutsche an mehreren Stellen in Mitleidenschaft gezogen.

Der Technische Ausschuss der Stadt Bad Säckingen beriet am Mittwoch Abend das Thema und empfiehlt dem Gemeinderat, die Kosten für die Sanierung im Etat des nächsten Jahres einzuplanen. Ganz ohne Diskussion um eine möglich Totalschließung der Straße ging es aber nicht. Denn die Sanierung wird nicht ganz billig: Das städtische Bauamt geht von Kosten in Höhe von 450.000 Euro aus.

Harpolinger Straße ewige Baustelle?

So kam denn im Technischen Ausschuss erneut das Thema Straßen-Sperrung auf den Tisch. Grünen-Stadtrat Rolf Joist schnitt das Thema an: Er hielte es für sinnvoll, den Verkehr auf Fußgänger und Radfahrer zu reduzieren – „vielleicht noch Mopeds“, fügte er hinzu. Ein knappe halbe Million Euro fand er schon eine große Summe für die Sanierung von drei Schadstellen. „Wenn wir diese drei Abschnitte jetzt sanieren, rutscht der Hang irgendwann an anderer Stelle“, so Joist. Er befürchtete, dass die Harpolinger Straße gewissermaßen dann eine ewige Baustelle werde. Giuseppe Panetta vom Bauamt beruhigte: Es gehe nur um die drei betroffenen Abschnitte. An den anderen Straßenbereichen sei der Hang sicher.

Dis Sanierung der Straße ist mit Kosten in Höhe von 450.000 Euro veranschlagt. Bleibt es dann dabei oder tauchen in ein paar Jahren erneut Hangrutsche auf? | Bild: Gerber, Andreas

Kritik an Baumfällaktion

Bruno Lehmann, Rippolinger Freie-Wähler-Stadtrat, hielt nichts von einer dauerhaften Sperrung. Die Straße werde unter anderem als Ausweichalternative benötigt – etwa wenn die Regulär-Route, die L 152, wegen Unfalls oder umgestürzter Bäume nicht befahrbar sei. Auch die CDU-Stadträte Clemens Pfeiffer und Michael Krane teilten Lehmans Standpunkt. Sie plädierten eher dafür, die Tonnage-Begrenzung weiter herabzusetzen oder Kraftfahrzeuge ab einer bestimmten Größe zu verbieten. Pfeiffer war im Übrigen der Ansicht, dass die Straße durch massive Baumfällaktionen beschädigt worden sei – zum einen durch schweres Gerät und, wie er hinzufügte: „Zuerst haut man alle Bäume ab, dann wundert man sich, dass der Hang rutscht.“

Bürgermeister Alexander Guhl machte klar, dass sich bereits bei einer früheren Diskussion keine breite Befürwortung für eine Straßenschließung ergeben habe. Sowohl die Ortschaftsräte aus Harpolingen und Rippolingen wollten keine Sperrung. „Und Obersäckingen will auch keine“, fügte Pfeiffer hinzu, „nur damit das gesagt ist.“

Wie Giuseppe Panetta vom Bauamt im Ausschuss berichtete, sei die Sanierung aufwendig, weil an den betroffenen Bereichen hangseitig bis zu drei Meter hohe Stützmauer betoniert werden müssten. Die Betonmauern alleine kämen auf über 200.000 Euro, so Panetta. Zudem betonte Panetta die Höhe der Ingenieurleistungen von 70.000 bis 80.000 Euro. Die hohen Kosten für die Planer sorgen allenthalben in den Gemeinderäten immer wieder für Kritik – so auch am Mittwoch im Technischen Ausschuss.