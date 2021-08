von Hans-Walter Mark

Der Bad Säckinger Ortsteil Harpolingen nimmt am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Am Mittwoch, 15. September, kommt die Jury nach Harpolingen. Zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr findet die Ortsbegehung für den Bezirksentscheid statt. „Unser Dorf hat Zukunft“ ist der Nachfolgewettbewerb von „Unser Dorf soll schöner werden“. 1997 erhielt der Bundeswettbewerb den neuen Namen. Den Wettbewerb der Dörfer gibt es bereits seit 1961 in fast allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Teilnehmen können nur Orte mit bis zu 3000 Einwohnern.