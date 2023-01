von Hans-Walter Mark

Über einen gut besuchten Neujahrsempfang im Gemeindesaal Harpolingen konnte sich am Freitagabend der Bürgerverein Daheim in Harpolingen freuen. Die Organisatorinnen der Veranstaltung, Ulrike Schusser-Wang und Juliane Brenke, haben mit ihrer Dekoration eine Atmosphäre zum Wohlfühlen geschaffen. Das reichhaltige, und farbenprächtige Buffet, von Spendern ehrenamtlich hergerichtet, lud zum Verweilen ein. Stefanie Voigt untermalte an der Harfe die Veranstaltung. Das Märchen vom Aschenputtel als Sketch aufgeführt, war eine lustige Einlage.

Stefanie Voigt untermalt an der Harfe den Neujahrsempfang. | Bild: Hans-Walter Mark

60 Personen sind in den letzten drei Jahren nach Harpolingen gezogen. Ortsvorsteher Torsten Weimer und Christine Oechslein, Vorsitzende des Bürgervereins, begrüßten die neu zugezogenen Mitbürger. „Ihr habt eine ausgezeichnete Wahl getroffen, Harpolingen als Wohnort zu wählen“, gratulierte Weimer. Er bezeichnete Harpolingen als einen liebens- und lebenswerten Ort, der viel zu bieten habe. Er bat die neu Zugezogenen, sich an der Gestaltung des Dorflebens zu beteiligen. Er bezeichnete den Neujahrsempfang als eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und sich zu informieren, da auch die Vertreter der Vereine, des Kindergartens, der Grundschule sowie Ortschafts- und Gemeinderäte anwesend seien.

Um Harpolingen verdient gemacht

Als ein weiteres wichtiges Ziel des Neujahrsempfangs, bezeichnete Oechslein Personen, die sich in in den letzten drei Jahren besonders für das Dorf eingesetzt haben, zu würdigen. Zu dem Personenkreis zählen beispielsweise das Messnerehepaar Waltraut und Ernst Greiner, die sich liebevoll um die Kapelle kümmern oder der Hausmeister der öffentlichen Gebäude, Norbert Lütte, sowie Regina Jehle, die für die Sauberkeit sorgt. Als einen beispielhaften Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit, nannte Oechslein die Helfer bei der Grünpflege unter der Federführung von Christina und Wolfgang Büche. Ulrike Schusser-Wang, die für das Essen in Gesellschaft verantwortlich ist, sowie Denise Bäumle, die für das Ferienprogramm und den Gemeinschaftsgarten Himmelbeet zuständig ist.

Juliane Brenke, stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins, hat eine Vortragsreihe mit praktischen Anleitungen zum Thema Garten zusammengestellt. Informationen unter der Telefonnummer 07763/9295762.